Bulgaria straffes for rasismebråk mot England, men straffen skaper reaksjoner: - Patetisk!

Flere mener Bulgaria slipper billig unna etter skandalekampen mot England.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bestemte tirsdag at det bulgarske herrelandslaget i fotball må spille deres neste hjemmekamp for tomme tribuner.

Det skjer som følge av rasistisk oppførsel blant lagets egne supportere under EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og England 14. oktober.

Bulgaria må også spille ytterlige en kamp for tomme tribuner dersom de bryter reglene på nytt i løpet av de neste to årene. Det bulgarske fotballforbundet har i tillegg blitt bøtelagt med 75.000 euro.

Skaper reaksjoner

Flere er nå kritiske til UEFA som blir beskyldt for å ikke ta rasisme på alvor.

Blant dem er den anerkjente fotballskribenten Henry Winter som jobber for The Times.

På Twitter skriver Winter tirsdag ettermiddag at det engelske landslaget burde ha gått av banen under den aktuelle EM-kvalifiseringskampen i Sofia. Han mener at sanksjonene fra UEFA kun viser at de engelske spillerne ikke kan stole på at forbundet kommer med kraftige nok reaksjoner mot rasisme.

- UEFA straffer Bulgaria med kun én kamp for tomme tribuener, samt en bot på 75.000 euro for apelyder rettet mot de engelske spillerne. Patetisk, skriver blant annet Winter.

Trekker frem Bendtner-bot

The Times-skribenten er imidlertid ikke den eneste som er kritisk.

Flere trekker nå frem den danske fotballspilleren Nicklas Bendtner som fikk 80.000 euro i bot for å reklamere for et utenlandsk bettingselskap på underbuksene sine. Dansken fikk altså en større bot enn Bulgaria gjorde for supporternes rasismerop.

Det får flere til å reagere. Blant dem The Mirror-kommentator Darren Lewis.

Også likestillingsorganisasjonen i engelsk fotball, «Kick it Out» reagerer på UEFAs straff.

I en uttalelse skriver organisasjonen blant annet at de aktuelle sanksjonene helt tydelig ikke fungerer.

Bulgaria møter Paraguay til privatkamp 14. november, før Tsjekkia kommer på besøk i EM-kvalifiseringen 17. november. Det er oppgjøret mot Tsjekkia som vil bli spilt for tomme tribuner.