Bulgarias fotballpresident skal ha fått beskjed om å gå av etter kampen mot England

Bulgarias statsminister skal ha tatt affære.

Mandag kveld ble England-laget møtt av rasistiske tilrop fra Bulgarias hjemmesupportere.

Det var etter en snau halvtimes spill i EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og England at dommer Ivan Bebek kalte til seg de to lags kapteiner.

Bulgarias president har grepet inn

Grunnen skal være at det hadde kommet rasistiske tilrop fra tribunen.

Etter kampslutt var Bulgaria-treneren klar på at dette ikke var et stort problem.

NAZIHILSEN: Fraksjoner av Bulgarias hjemmesupportere klarte ikke å oppføre seg under oppgjøret mot England. Foto: David Klein (Pa Photos)

- Hva kan jeg si? Jeg tror ikke vi har et problem. I den bulgarske ligaen, har vi spillere fra mange ulike nasjoner og med ulik hudfarge. Jeg tror ikke vi har store problemer med rasisme, slik som for eksempel England har, sa Balakov da.

Utsagnene ble møtt med sterke reaksjoner, og nå skal Bulgarias statsminister ha gitt fotballpresienten i landet beskjed om at han må fratre sin stilling.

Det hevder denne bulgarske fotballskribenten:

- Statsministeren ringte meg. De siste fire årene har regjeringen gjort mye for utviklingen av bulgarsk fotball, men i lys av de siste hendelsene så vil alt av samarbeid med fotballforbundet opphøre - inkludert det økonomiske, frem til Borislav Mihaylov trekker seg fra posisjonen sin, uttalte Krasen Kralev - idrettsministeren i landet.

Og la til:

– Vi tåler ikke slik oppførsel lenger.

REAGERTE KRAFTIG: Raheem Sterling var blant England-spillerne som fikk høre det under mandagens oppgjør mot Bulgaria. Foto: Nikolay Doychinov (AFP)

Mihaylov, som var keeper i sin aktive karriere, har selv spilt 102 landskamper Bulgaria og var en del av laget som tok seg helt til semifinale i VM i 1994.

Hevder det var et koordinert angrep

Sky Sports melder mandag formiddag at England-spillerne skal ha fått beskjed fra en av de bulgarske fotballspillerne om at rasismen de opplevde fra tribunen var planlagt og koordinert på forhånd.

Spilleren, som ikke er navngitt, skal ha beklaget til England-spillerne etter kampslutt, og forklart de det han visste om situasjonen.

Grupperingen på cirka 50 mennesker, samtlige kledd i svart - og noen med balaklavaer foran ansiktet, skal ha tilhørt en neonazi-bevegelse. Grupperingen ble kastet ut i pausen, men det skal fortsatt kommet rasistiske tilrop fra hjemmesupporterne, om noe mer spredt.

INGEN RESPEKT: Her viser Bulgaria-supporterne hva de mener om UEFA. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

- Spesielt i første omgang så var det rasistiske tilrop, apelyder, nazihilsener og generelt den verste form for rasisme jeg har opplevd på en fotballkamp. Det var ikke fra alle hjemmesupporterne, men hele Bulgaria burde fortsatt føle skam over det som skjedde, uttalte Sky Sports journalist på stedet, Kaveh Solhekol.

Og legger til:

- Jeg vet ikke heller om de var fotballsupportere. Vi ble fortalt av bulgarsk politi at dette var neo-nazier med svarte uniformer. Politiet prøvde så godt de kunne å håndtere situasjonen.

- Det er trist

Etter en drøy halvtime ble det altså stopp i spillet, da dommer Ivan Bebek kalte til seg de to lagenes kapteiner for å adressere tilropene fra tribunene.

Også ved en senere anledning i første omgang måtte han midlertidig stoppe oppgjøret på grunn av det som utspilte seg på stadion i Sofia.

- Det er bilder vi ikke vil se. Det er 2019. Det er bare trist, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller om det som utspilte seg i Bulgaria mandag kveld.

- Vi opplever altså dette, sa TV 2-profilen videre.

Ifølge journalist Mark Ogden skal det ha vært Englands midtstopper Tyrone Mings som ga beskjed til dommeren om at det har kommet hets fra tribunen.

Bulgaria-trenerens kommentarer etter skandalekampen fikk også England-stjerne Raheem Sterling til å reagere.

- Det jeg mener å si er at i den bulgarske ligaen har vi ikke hatt denne type problemer, mens det har vært episoder med rasisme på flere ulike nivåer i England. Og det ser jeg på som normalt, siden England er et stort land, med et mangfold blant befolkningen, sa Bulgaria-sjefen.

Kommentarene til Bulgaria-sjefen får tomålscorer Raheem Sterling til å himle med øynene. Han skriver følgende på nettsamfunnet Twitter mandag kveld:

- Mmmmmh … Jeg er ikke så sikker på det, sjef, skriver han og deler en sak fra BBC der Bulgarias trener er sitert på.

England vant for øvrig 6-0 i bortekampen mot Bulgaria og befestet sin plass som topplaget i gruppe A av EM-kvalifiseringen.