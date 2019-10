Bulgarias trener beklager etter rasisme-episoden

Treneren for Bulgarias landslag i fotball, Krasimir Balakov, beklager til det engelske laget etter at flere spillere ble møtt med rasistiske tilrop mandag.

– Jeg fordømmer alle former for rasisme, og mener det er en uakseptabel oppførsel i strid med alle normale former for folkeskikk, sier Balakov og kommer med en uforbeholden unnskyldning etter EM-kvalifiseringskampen mellom Bulgaria og England mandag.

Kampen ble avbrutt to ganger av kampens dommer i 1. omgang på grunn av publikums rasistiske tilrop mot engelske spillere. I tillegg viser bilder fra kampen at flere bulgarske tilhengere gjorde nazihilsen under kampen.

– Jeg mener denne formen for fordommer blir begraves dypt i fortiden, og ingen burde noen gang bli utsatt for dette, sier han videre til Sky Sports.

Nasjonalstadion i hovedstaden Sofia var bare halvfullt etter en UEFA-straff etter rasistiske tilrop mot spillere i tidligere kamper.

– Mine kommentarer før kampen, at Bulgaria ikke har noe problem med rasisme, var basert på at den nasjonale serien ikke har hatt større problemer med dette. Flertallet av fansen tar ikke del i tilropene eller sangene, noe jeg også tror var tilfelle i kampen mot England.

– Men en ting vil jeg si klart og tydelig: Det har blitt rapportert om tilfeller med rasistiske tilrop på stadionet, og jeg beklager inderlig til de engelske spillerne og øvrige som føler seg støtt, sier treneren.

Fire pågrepet

Bulgarsk politi har gått til pågripelse av fire personer mistenkt for å stå bak de rasistiske tilropene på tribunen i kampen mandag.

– Det jobbes med å identifisere de øvrige personene som sto bak opptrinnet, opplyser det bulgarske politiet til Sky Sports.

Også Ivelin Popov, kaptein på det bulgarske laget, tar avstand fra supporternes handlinger og sier han er flau over de rasistiske tilropene fra fansen. Han konfronterte supporterne i pausen for å få slutt på rasismen fra tribunen.

– Dette må stoppe. I Bulgaria har vi Ludogorets med spillere fra hele verden, men jeg har aldri hørt om lignende problemer i serien. Jeg vet ikke hvorfor de (fansen) gjorde dette, det er mange som holder meg engelsk fotball, sier Popov.

Har fått følger

Den ubehagelige episoden i kampen fikk allerede tirsdag følger. Den bulgarske fotballpresidenten valgte å gå av som følge av hendelsen i Sofia etter at Bulgarias statsminister anmodet om det.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har dessuten startet sin egen etterforskning mot det bulgarske fotballforbundet. Det er også åpnet sak mot det engelske fotballforbundet etter engelske fans forstyrret avviklingen av den bulgarske nasjonalsangen før kampen.

England vant for øvrige EM-kvalifiseringskampen 6–0 og er på god vei mot EM-deltakelse.

(©NTB)