Bundesliga fortsetter med fem innbyttere

Lagene i de tre øverste divisjonene i tysk fotball er enige om å fortsette med inntil fem innbyttere i hver kamp i den kommende sesongen.

Muligheten for fem innbyttere ble introdusert som et tiltak for å begrense belastningen på spillerne da fotballen startet opp igjen etter koronapausen. Man kan fortsatt bare bytte ved tre anledninger, men det maksimale antallet innbyttere er økt med to.

I engelske Premier League stemte klubbene for å gå tilbake til maksimalt tre innbyttere. I Tyskland vil man derimot beholde den nye modellen. Christian Seifert, som er direktør i den tyske ligaen (DFL), tror det skyldes at man forventer en tøff 2020/21-sesong.

– Dette kommer til å bli den mest krevende og vanskelige sesongen i profesjonell fotball i Tyskland. Organiseringen og gjennomføringen av denne sesongen kommer til å bli mange ganger mer komplisert enn avslutningen av forrige sesong, sier Seifert.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har gitt ligaene muligheten til selv å bestemme om de vil fortsette med maksimalt fem innbyttere per lag i hver kamp eller gå tilbake til den opprinnelige formen.

