Bundesliga holder fast ved planen tross Dresden-smitte

Den tyske ligasjefen Christian Seifert sier at «nødversjonen» av fotballsesongen skal gjennomføres til tross for lørdagens tilbakeslag.

Da ble det påvist to tilfeller av koronasykdom hos 2. Bundesliga-klubben Dynamo Dresden. Det gjør at hele laget må i karantene i 14 dager.

Dynamo kan følgelig ikke spille sine to første kamper etter koronapausen, mot Hannover og Greuther Fürth, som planlagt. Seifert, direktør for ligaforeningen DFL, bedyrer likevel at fotballsesongen skal starte neste helg og fullføres i løpet av juni.

– Dette gir ikke grunn til å stille spørsmål ved hele sesongen. Vi endrer ikke planen vår nå. Det var alltid tydelig for meg at dette kunne skje, og vi er helt i starten av gjenåpningen, sier Seifert til den tyske kringkasteren ZDF.

Kan bli umulig å fullføre

For bare noen dager siden fikk 1. og 2. Bundesliga grønt lys fra den tyske regjeringen til å starte opp igjen med kamper fra 16. mai. To Dynamo-kamper må flyttes, men ellers ser alt – inntil videre – ut til å kunne spilles etter den nye planen foran tomme tribuner.

Samtidig varsler Seifert at det kan bli nødvendig å stanse sesongen dersom det skulle bli flere smittetilfeller:

– Det kan nå et nivå der det ikke lenger er mulig. Det vil i så fall avhenge av hvor mye tid vi har igjen til å fullføre sesongen.

De tyske fotballtoppene er opptatt av å komme i mål med 2019/20-sesongen før 1. juli.

– En rekke spillerkontrakter går ut da, så vi ønsker å spille så mange kamper som mulig før det, sier Seifert og legger til at det er mulig å utsette enkelte kamper til starten av juli.

