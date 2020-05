Bundesliga-lag må i karantene før ligaoppstart

Det skal tyske myndigheter ha bestemt onsdag.

Det er Daily Mail som slår saken stort opp onsdag morgen. Også den anerkjente The Athletic-journalisten Raphael Honigstein melder om det samme.

Bundesliga skal ha fått grønt lys til å starte opp igjen med ligafotball, men nå er 22. mai den tidligste datoen hvor fotballen i Tyskland igjen kan rulle.

Det har vært håp om at seriestarten kunne være 15. mai, men tyske myndigheter insisterer nå på at alle lag må gjennomgå en karantetid på to uker før fotballen kan gå i gang.

- Bundesliga vil bli tillat å komme tilbake, men ikke umiddelbart. Myndighetene krever to ukers karantene på alle lag. Tidligste start er 22. mai, og kanskje til og med 29. mai, skriver Honigstein.

Daily Mail viser til det tyske nyhetsbyrået DPA, som skriver at karantenetiden kan ta form som en slags treningsleir for de ulike lagene.

Den tyske forbundskansleren Angela Merkel skal i møter onsdag formiddag for å diskutere hvordan tyskerne etter hvert kan slippe opp etter deres lockdown-periode.

Tyskl fotball har vært preget av en rekke uheldige hendelser de siste dagene. Hertha-spiller Salomon Kalou ble suspendert av klubben etter å ha filmet seg selv da han brøt hygienereglene.

I tillegg har totalt ti personer i de to øverste ligaene i Tyskland testet positivt for koronaviruset, og Bundesliga 2-klubben Erzebirge Aue sendte hele troppen i isolasjon etter at en person i støtteapparatet testet positivt.