Bunnsolid runde av Ventura – snuser på topplassering

Kristoffer Ventura fortsetter å klatre og nærmer seg toppen av resultatlisten på turneringen i PGAs B-tour i Columbus. Lørdag gikk han fem slag under par.

Da nordmannen var ferdig for dagen lå han på en delt 7.-plass, totalt sju slag under par.

Den tredje runden startet nærmest på best mulig måte for Ventura, med birdie på hans to første hull. Deretter fulgte åtte strake hull på par, før 25-åringen begynte å veksle mellom birdie og bogey.

På hull 11 og 12 ble det to nye birdies, men på de to påfølgende hullene ble det bogey. Men Ventura ga seg ikke og fulgte opp med to nye birdies på hull 15 og 16. Birdie ble det også på det avsluttende hullet.

Ventura ligger dermed godt an til topplassering når turneringen avsluttes søndag. Curtis Luck, som ledet turneringen idet Ventura senket sin siste birdieputt, ligger ti slag under par totalt før sine åtte siste hull for dagen.

(©NTB)