Burnley fortsatte framgangen: 16 timers måltørke endelig over for Barnes

Burnley har funnet stimen etter marerittstarten i Premier League. Mandag ble Wolverhampton slått 2-1 da Ashley Barnes scoret for første gang på over ett år.

Etter 35 minutter ruvet Barnes i luftet og stanget inn ledermålet mellom beina på Wolves-keeper Rui Patrício. Det var den rutinerte spissens første seriescoring på 970 minutter, ifølge statistikerne i Opta.

Engelskmannens forrige Premier League-mål kom mot Watford i november i fjor.

Tidlig i 2. omgang knallet Chris Woods inn 2-0 for Burnley. For første gang siden februar scoret hjemmelaget to ganger i et ligaoppgjør på Turf Moor. Før møtet med Wolverhampton var to mål den brutale Burnley-fasiten etter sesongens fem første hjemmekamper.

På tampen fikk Wolves straffe etter at Fabio Silva ble lagt i bakken. 18-åringen tok godt vare på forsøket fra krittmerket, men det ble bare med reduseringen for gjestene.

Sean Dyches menn tapte i høst fem av sine seks første ligakamper. Siden har laget kommet seg markant, og tre av Burnleys seks siste kamper har endt med seier. De er ubeseiret i de fire siste.

Med mandagens trepoenger tok Burnley seg opp fra nedrykksplass og til 16.-plass. Laget har 13 poeng på like mange kamper.

Wolverhampton er nummer 11 med 20 poeng.

(©NTB)

