Burnley-jubilant sørget seier mot Crystal Palace

I sin ligakamp nummer 300 for Burnley stanget Ben Mee inn scoringen som sørget for seier borte mot Crystal Palace i mandagens Premier League-oppgjør.

Burnley hadde ikke statistikken på sin side før mandagens oppgjør på Selhurst Park. Bare én seier på de siste 13 bortekampene mot Crystal Palace. Forrige borteseier kom i april 2017.

Men i sin kamp nummer 300 for bortelaget sørget Ben Mee for at det endelig ble noe å juble for hjem fra London. Etter 62 minutter kastet jubilanten seg fram på et godt slått frispark av Ashley Westwood.

Med pannebrasken stanget han ballen til venstre for Crystal Palace-keeper Vicente Guaita og inn i nettmaskene. Målet skulle vise seg å bli kampens eneste, og Mee kunne rusle av banen som matchvinner.

Før pause var det ikke mye underholdning lagene vartet opp med. Mer spennende ble det etter pause, med sjanser til begge lag. Etter Burnley-scoringen var det hjemmelaget som presset på for en utligning, men tross store sjanser klarte aldri Roy Hodgsons menn å få ballen forbi Nick Pope i Burley-buret.

Dermed holdt Pope nullen for 13. gang i Premier League denne sesongen.

Kun målforskjellen skilte lagene på tabellen før kampstart. Begge lå med 42 poeng, men Crystal Palace lå foran på målforskjell. Crystal Palace på 10. plass – Burnley på 11.

Med tre poeng klatret Burnley opp på 8.-plass med 45 poeng, forbi både Arsenal og Sheffield United som begge har en kamp mindre spilt. Hjemmelaget ligger nå på 11.-plass.

Neste kamp for Crystal Palace er borte mot Leicester lørdag, mens Burnley tar imot Sheffield United dagen etter.

