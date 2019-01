Burnley sjokkerte United og SolskjÃ¦r pÃ¥ Old Trafford

Ole Gunnar Solskjærs seiersrekke som Manchester United-sjef røk.

MANCHESTER UNITED - BURNLEY 2-2

Det ble en frustrerende kveld for Manchester United hjemme på Old Trafford da Burnley sjokkerte, og sikret et 2-2-resultat på Old Trafford. United slo tilbake og tok ett poeng, men Ole Gunnar Solskjærs seiersrekke røk med de rødkledde.

United hadde god kontroll på gjestene i store deler av kampen, men en glipp av midtbanespiller Andreas Pereira ble tatt godt vare på av Ashley Barnes, som satte inn kampens første mål. Chris Wood trodde nok han hadde sikret sieren da han stanget inn 2-0 for Burnley sent i den andre omgangen.

Paul Pogba klarte å skape ny dramatikk på Old Trafford da han satte inn et straffespark like før full tid for Manchester United. Det startet et vanvittig stormløp for United, og like før siste pipeblås satte Victor Lindelöf inn 2-2 for vertene.

Blant de som har tatt til Twitter for å hylle Solskjær er den engelske fotballegenden Gary Lineker. Han husker tilbake til da United ofte sikret resultater i «Fergie time» under Sir Alex Ferguson:

Wow. @ManUtd have come back to 2-2 in Ole Gunnar time. Not got quite the same ring to it... — Gary Lineker (@GaryLineker) January 29, 2019

- Wow! Manchester United kommer tilbake, og får 2-2 i «Ole Gunnar time». Det klinger ikke like bra, skriver den engelske fotballegenden på Twitter.

Også den svenske journalisten Frida Fagerlund i Aftonbladet måtte gni seg i øynene over det hun så fra sin landsmann og United:

*Gnuggar gonen* vad HNDER p Old Trafford egentligen?? — Frida Fagerlund (@fagerlundfrida) January 29, 2019

- Hva skjer på Old Trafford egentlig, spør den svenske journalisten på Twitter.

I BBCs livedekning skriver de at «United har klart det i «Ole time»». og hyller blant annet Lindelöf for sitt første mål for United.

Det skulle uansett ikke holde for Heaton og Burnley etter at United slo tilbake fra 0-2, og sikret 2-2.

Dermed stoppet Solskjærs seiersrekke med United på åtte (seks seire i ligaen, to i FA-cupen).

Ett poeng betyr uansett at United fortsatt er ubeseiret under nordmannens ledelse, og ligger fortsatt på sjetteplass i Premier League etter 24 kamper spilt.

Etter kampen var Solskjær klar på at han ikke synes lagets prestasjoner var spesielt dårlige:

- Prestasjonene var ikke så dårlige. Vi hadde masse sjanser, mye ballinnehav. Vi startet for slapt. Det virket som vi spilte som om de siste åtte kampene gjorde at vi ledet fra start. Det er ikke slik, man må vinne retten til en seier ved å ha en god start. Vi hadde et godt comeback, sa Solskjær til engelsk presse.

- Hadde kampen vart i to-tre minutter til, så tror jeg vi hadde scoret vinnermålet. Det er viktig å ikke tape, vi kommer tilbake fra 0-2. Jeg er glad for at gutta viste karakter og slo tilbake.

For Burnley betyr ett poeng at de hopper opp én plass på tabellen, og ligger nå på en 15. plass i den engelske toppdivisjonen.

Burnleys forsvarsmur



Manchester United hadde god kontroll på banespillet i starten mot Burnley, men det var gjestene som første skulle registrere skudd på mål på Old Trafford.

Etter syv minutter fikk nemlig Chris Wood ladet skuddfoten fra distanse, men forsøket smalt rett på United-keeper David de Gea som hadde få problemer med å holde forsøket.

Marcus Rashford burde ha gitt United ledelsen etter ni minutter da Romelu Lukaku spilte engelskmannen igjennom alene med keeper Tom Heaton.

Fra fem meter klarte den engelske landslagsangriperen å skyte langt utenfor Heatons mål. Det var generelt en komplisert førsteomgang for Uniteds nummer ti, som ved flere anledninger løp ballen over kortlinja.

Burnley nærmet seg United-målet like etter kvarteret spilt da ballen ble kranglet frem til Ashley Barnes inne i United-boksen. Kun en god inngripen av Phil Jones stoppet Burnley-muligheten.

United slet med å spille seg igjennom det tette og kompakte Burnley-forsvaret, og de gangene United så ut til å knekt Sean Dyches forsvarsmur, så ble de avblåst.

Først så Lukaku ut til å kjempet frem en stor sjanse for United, for så å bli avblåst av dommer Jon Moss. Paul Pogba fant også veien til nettmaskene, men ble avvinket for soleklar offside.

Med et Burnley som turte å spille agressivt i forsvar, så kom United aldri helt i gang offensivt, slik de ofte har gjort under Ole Gunnar Solskjær den siste tiden.

Juan Mata hadde muligheten til å sende United-fansen smilende til pause, men spanjolens avslutning utenfr boksen før pause suste godt utenfor Burnley-målet.

Dermed var det målløst på Old Trafford etter de første 45 minuttene av oppgjøret mellom Manchester United og Burnley.

Sjokket - og comebacket



Mata var på farten igjen allerede i andre omgangs første minutt. Denne gangen gikk det lave skuddet fra spanjolen i fanget på keeper Tom Heaton.

United satte inn presset tidlig i den andre omgangen, og Pogba fikk fyrt fra drøye 20 meter. Nok en gang hadde Heaton få problemer med å holde avslutningen.

Burnley sjokkerte Old Trafford i det 51. minutt da Andreas Pereira mistet ballen dypt inne på egen banehalvdel. Jack Corks pasning til Barnes var god og engelskmannen hamret ballen i mål for Sean Dyches mannskap.

United-stjernene fortsatte å teste skuddfoten fra distanse, og like etter scoringen var det Rashfords tur til å hamre til fra distanse. Nok en gang var Heaton patent, og fikk slått vekk ballen.

Burnley la seg ikke bakpå etter scoringen, og Dwight McNeil fikk muligheten til å teste De Gea fra distanse. Spanjolen fikk klasket unna forsøket.

United jaget scoring, og like etter timen spilt ble Pereira byttet ut til fordel for Jesse Lingard, som nylig scoret mot Arsenal i FA-cupen.

Tom Heaton hadde virkelig en god dag på jobben da han møtte sin gamle arbeidsgiver på Old Trafford. Lukaku fikk muligheten til å avslutte etter et innlegg i det 65. minutt, men kun en helt vanvittig redning stoppet belgierens avslutning.

United beleiret Burnley-boksen med drøye 20 minutter igjen på Old Trafford. Innbytter Alexis Sánchez fant Pogba med et innlegg, men franskmannen fikk ikke styrt headingen på mål.

De rødkledde forsøkte å trykke på for utligningen på Old Trafford, men Burnleys forsvarsmur holdt stand. Marcus Rashford ble stoppet i det 80. minutt da han var på vei igjennom.

Og der United bommet skulle Burnley sjokkere. Med United som suste i angrep, så var det plass inne i United-boksen. Et innlegg fant pannebrasken til Wood, som stanget inn 2-0 for gjestene.

United trykket på for redusering, og Jesse Lingard ble lagt i bakken fem minutter før full tid. Dommer Moss pekte på straffemerket, og Pogba gjorde ingen feil fra krittmerket.

På overtid skulle Victor Lindelöf stige øverst på en corner, og stange inn utligningen som sikret United 2-2, og ett poeng hjemme på Old Trafford.