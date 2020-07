Burnley stjal med seg ett poeng mot Liverpool etter storspill av Nick Pope

Liverpool skapte en mengde store muligheter i den første omgangen, men Burnley snappet med seg ett poeng etter imponerende keeperspill.

LIVERPOOL-BURNLEY 1-1

Liverpool og Burnley spilte uavgjort på Anfield lørdag ettermiddag. Før pause rullet Jürgen Klopps mannskap opp den ene sjansen etter den andre mot bortelaget, som hadde mer enn med å forsvare seg.

Spesielt keeper Nick Popes innsats før pause ble lagt merke til.

I den første omgangen skapte Liverpool flere store sjanser og kun meget imponerende redninger av Burnley-keeperen hindret hjemmelaget flere scoringer før hvilen.

Det var det flere som reagerte på.

The Independents Melissa Reddy påpekte i pausen at Pope var «den eneste grunnen til at ikke stillingen hadde skutt i været i Liverpools favør før pause».

- Noen latterlige redninger har kvelt Liverpools fenomenale spill og avslutninger, skriver Reddy på Twitter.

Store sjanser

Liverpool var totalt dominerende i den første omgangen. Debutant Curtis Jones og Mohamed Salah kom begge til gode muligheter før 20 minutter var passert.

Spesielt Salahs volley-avslutning ble mesterlig reddet av Nick Pope i Burnley-målet. Keeperen strakk seg helt opp i krysset og vippet ballen til corner.

Kun minutter senere var Jones frempå med en avslutning etter nydelig Liverpool-spill, men denne gangen var Phil Bardsley på plass og blokkerte skuddet.

Salah kom til nok en stor sjanse rett etter halvtimen var passert. Egypteren dro seg inn i banen og avsluttet lavt, men der hang Pope igjen en fot og parerte skuddet.

Så skulle den endelig sitte for hjemmelaget. Etter nærmest totalt overkjøring rullet Liverpool opp nok et angrep etter 34 minutter. Fabinho slo en perfekt pasning ut til høyre der Andy Robertson timet løpet sitt perfekt.

Skotten satte hodet til bakken og stanget inn ledelsen i perfekt bue over Pope i Burnley-målet.

- Da er selv Pope utspilt og sjanseløs. Det er et nydelig hodestøt av skotten. Perfekt bue utenfor Popes rekkevidde, kommenterte TV2s Espen Ween.

Andy Robertson stanger inn 1-0-ledelsen til Liverpool. Foto: Oli Scarff (Reuters)

Spesielt brasilianske Fabinho sitt spill ble lagt merke til. Midtbanespilleren har slitt med skader gjennom sitt opphold i Liverpool, men har vist god form etter at Premier League startet opp igjen.

The Athtletics Liverpool-reporter James Pearce tok frem superlativene om den sittende midtbanespilleren etter den strøkne assisten.

- Fabinho har vært enestående etter oppstarten. Det finnes ingen bedre sittende midtbanespiller, skriver Pearce på Twitter.

Rett før pause fikk Sadio Mane en god mulighet til å doble ledelsen. Nok en mesterlig redning oppe under tverrliggeren av Pope hindret senegaleseren.

Tidligere Liverpool-keeper Bruce Grobbelaar var gjest i TV2-studioet. Han hyllet Burnley-keeperens spill i pausen. Grobbelaar var keeper for Liverpool i perioden 1981-1994 og er en virkelig legende på Anfield.

- Jeg rangerer han svært høyt. Som engelskmann mener jeg han burde være Englands landslagskeeper. Han er den beste engelske keeperen for øyeblikket, sier Grobbelaar.

Nick Pope måtte se headingen fra Liverpool's Andy Robertson gå i nettet, men bortsett fra det hadde keeperen en god kamp på Anfield. Foto: Oli Scarff/nmc Pool (Pa Photos)

Fortsatte der de slapp

Kun fem minutter ut i den andre omgangen dunket Roberto Firmino ballen i stolpen. Denne gangen var Pope sjanseløs, men ble reddet av metallet.

Unge Curtis Jones fikk også en god mulighet like etter pause. Skuddet fra skrått hold gikk dog et par meter utenfor stolpen til Pope.

20 minutter før slutt fikk Burnley en sjelden mulighet på dødball. Et langt frispark ble slått inn i feltet. James Tarkowski raget høyest i feltet og stusset ballen perfekt ned til Jay Rodriguez. Spissen var nådeløs og dunket inn utlikningen i det venstre hjørnet bak Alisson.

Jay Rodriguez dunker inn 1-1-scoringen. Foto: Oli Scarff (Reuters)

Svært effektivt og en smule ufortjent, men likefullt en flott scoring av gjestene.

Mot slutten av den andre omgangen var Burnley nære å ta ledelsen. Johann Berg Gudmundsson dunket ballen i tverrliggeren etter et hjørnespark fire minutter før full tid.

På overtid vartet Pope opp med nok en stor redning på en Salah-avslutning fra ti meter.

Dermed fikk bortelaget med seg ett imponerende poeng takket være den engelske landslagskeeperen.