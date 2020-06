Burnley-supporter sjokkerte med dette stuntet. Slik reagerer politiet

Politiet har etterforsket hendelsen som fant sted i forbindelse med Premier League-oppgjøret mellom Manchester City og Burnley.

Det var like før avspark av mandagens Premier League-kamp at et fly med banneret «White lives matter» fløy over Etihad, Citys hjemmebane.

Stuntet virker å være et motreaksjon til Black Lives Matter-demonstrasjonene som har funnet steg over hele verden de siste ukene etter drapet på George Floyd.

Premier League har også kjørt en egen Black Lives Matter-kampanje i forbindelse med de første kampene etter koronapausen.

Mandagens stunt over Manchester har vekket avsky blant en rekke spillere og supportere.

Representanter fra Burnley uttalte at de skammer seg over hendelsen, samtidig lover klubben at de kommer til å utestenge alle som har tatt del i stuntet. Klubben mener allerede å ha identifisert de involverte, melder Sky Sports.

Politiet har konkludert



Britisk politi startet også en etterforskning av hendelsen, men de har nå konkludert med at det ikke har skjedd noe kriminelt.

- Etter å ha vurdert all tilgjengelig informasjon knyttet til hendelsen så har vi konkludert med at det til nå ikke har kommet frem noe kriminelt som har skjedd, heter det i en uttalelse fra politiet ifølge London Evening Standard.

Samtidig forteller politiet at de vil fortsette å samarbeide med Burnley og lokale myndigheter.

Flyplassen tar grep

Det aktuelle flyet som ble leid av selskapet Air Ads skal ha tatt av fra Blackpool Airport.

Stephen Smith, sjef for Blackpool Council som eier flyplassen, reagerer på stuntet og tar nå grep.

- Vi er rasende som følge av denne hendelsen, sier Smith ifølge Evening Standard.

- Vi står samlet i kampen mot all slags form for rasisme og støttet ikke denne hendelsen på noen som helst måte. Avgjørelsen om å fly dette banneret var tatt av utleieselskapet uten flyplassen godkjennelse eller viten, forklarer Smith.

Flyplassen har med umiddelbar effekt bestemt seg for å nekte alle flyvninger med bannere.