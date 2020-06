Burnleys kaptein fordømmer rasismebanner

Under mandagens Premier League-kamp mellom Manchester City og Burnley svevde et banner med påskriften «White lives matter Burnley» over stadion i Manchester.

– Jeg skammer meg og er flau, sa Burnleys kaptein til Sky Sports etter kampen.

Under første omgang av Burnleys 0-5-tap mot Manchester City hadde et knippe Burnley-fans bestemt seg for å fremme et rasistisk budskap flere hundre meter over fotballbanen. Flyet med banneret «White Lives matter Burnley» sirkulerte over stadion kort tid etter avspark.

– Det representerer ikke hva vi står for, hva klubben står for, hva spillerne står for og hva flesteparten av fansen står for, sa Mee.

Allerede i pausen rykket Burnley ut på egne nettsider med en skarp fordømmelse av flystuntet.

«Burnley Football Club fordømmer på det sterkeste handlingene til de som er ansvarlige for flyet og det støtende banneret som fløy over The Etihad Stadium mandag kveld. Vi ønsker å gjøre det klart at de som står bak ikke er velkomne på Turf Moor», skrev klubben.

Mee var tydelig opprørt. Samtidig opplyste han at klubben i forkant av kampen hadde fått nyss om stuntet.

– Klubben prøvde å stanse det, sa kapteinen.

I den første runden i Premier League etter koronapausen har spillerne spilt med «Black lives matter» bak på drakten for å vise støtte til den antirasistiske bevegelsen. Spillerne har også knelt ved kampstart for å hedre amerikaneren George Floyd. Han døde da han ble anholdt av politiet i USA i vår.

