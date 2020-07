Burre om Finken: – Den gode latteren, den sitter i kroppen ennå

Hans Petter «Burre» Buraas minnes en Finn Christian Jagge full av latter og gode råd.

– Han betydde veldig mye for meg, for han var jo en rollefigur fra tidlig alder i BSK og en person vi så veldig høyt opp til. Selv om han ofte kjørte ut, så var han den vi virkelig så opp til, sa Buraas etter bisettelsen.

Den tidligere alpinisten var en av flere idrettsvenner som tok farvel med Finn Christian Jagge tirsdag i Nordstrand kirke.

«Burre» ser tilbake på gode minner med vennen sin både på laget og utenom.

– Han ble jo en liten fadder for meg da jeg kom inn på laget. Han ga meg gode råd, som jeg har vært kjempetakknemlig for i all tid. Jeg hadde faktisk en ferie med han for noen få år tilbake på sidelinjen av alpinmiljøet, som jeg er veldig glad at jeg fikk.

Det var spesielt et særtrekk ved Jagge «Burre» aldri glemmer.

– Det var den gode latteren han alltid hadde. Den sitter i kroppen ennå. Han hadde alltid en sånn brå utbrytende latter, som var helt rå å høre på. Det tror jeg alltid er det jeg kommer til å tenke på.

Hans Petter Buraas vant i likhet med Jagge også OL-gull i slalåm. Burre vant i Nagano i 1998.

(©NTB)