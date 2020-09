Busta avanserte da Djokovic ble disket, semifinale neste

Pablo Carreno Busta er klar for semifinale i US Open. Foto: Frank Franklin II / AP / NTB scanpix. Foto: (NTB scanpix)

En utmattet Pablo Carreno Busta (29) er for annen gang i karrieren klar for semifinalen i US Open.

Busta er mannen som ledet 6-5 i første sett da storfavoritten Novak Djokovic slo sitt famøse slag rett i fjeset på en linjedommer og ble kastet på hodet av turneringen. I kvartfinalen ble det en seig seier for Busta over canadieren Denis Shapovalov. Busta slet med ryggplager, men etter drygt fire stive timer kunne han bokføre 3-2 i sett etter sifrene 3-6, 7-6, 7-6, 0-6, 6-3. – Jeg er helt ferdig, men veldig glad, sa Busta. Busta tapte det første settet, og etter at han snudde til sin fordel røk han hele 0-6 i det fjerde. Han vise moral da han avgjorde med 6-3 i det femte og avgjørende settet. – Jeg var bitte litt heldig der ute, sa 29-åringen som er ranket som nummer 27 i verden. Det er annen gang at spanjolen er i semifinalen i US Open. I 2017 ble det stopp der etter tap for sørafrikaneren Kevin Anderson. Den sjuende rankede tyskeren Alexander Zverev venter i semifinalen denne gangen. (©NTB)