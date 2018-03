Byes prikkskyting spolerte for RBK

Rosenborg snudde kampen med to mål like etter pause, men innbytter Bendik Bye sikret Kristiansund et uventet 2-2-resultat på Lerkendal lørdag.

Bye utlignet med en skikkelig suser i det 80. minutt. Han utnyttet et klønete balltap fra Birger Meling, dro seg fri fra to RBK-spillere og prikket ballen lavt i André Hansens lengste hjørne.

Målet kom mot spillets gang. KBK hadde knapt skapt noe som helst i annen omgang, men Rosenborg fikk svi for å slippe seg nedpå etter en kjapp snuoperasjon etter pause.

På tampen kunne gjestene også ha stukket av med alle poengene, men Bye klarte ikke å finne medspillerne sine i boksen etter en kjempekontring. Fire minutter på overtid var Daouda Bamba helt alene med Hansen, men RBKs sisteskanse gjorde seg stor og avverget.

– Det er marginer i fotball, og hadde vi hatt litt mer av de kunne vi tatt med oss alle tre poengene. Men vi kan ikke være misfornøyde med dette, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport.

Det skal sies at det også var store sjanser for hjemmelaget etter utligningen. Blant annet var Mike Jensen svært nær å gjøre 3-2.

– Det er langt igjen, men det har vært en trå start. Vi gjør en OK match i dag, men ikke noe mer. Vi må bare fortsette, så kommer nok poengene, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Dødball er mål

RBK-spillet var ikke helt finjustert før pause, men etter en garderobeprat løsnet det raskt for Ingebrigtsens utvalgte. Mellom det 50. og 53 minutt gikk vertene fra 0-1 til 2-1.

Først utlignet Samuel Adegbenro ved bakre stolpe. Vegar Eggen Hedenstads corner ble stusset videre av Jacob Rasmussen, og Adegbenro fikk ballen perfekt lagt til rette. Nigerianeren kunne nærmest ikke unngå å score der.

Tre minutter senere scoret Rosenborg etter nok en corner, denne gangen slått av Pål André Helland. Tore Reginussen headet kula i tverrliggeren, men på returen sto Anders Konradsen klar til å stange inn 2-1 med hodet fra kloss hold.

KBK-spiss Daouda Bambas hodestøt etter elleve minutter skilte lagene til pause. Ivorianeren kom på løp og headet inn Stian Aasmundsens presise hjørnespark.

Annullert

Vertene styrte banespillet, men slet med å skape store sjanser mot et hardtarbeidende Kristiansund-lag. I det 31. minutt lå riktignok ballen i nettet etter en corner, men Rasmussen fikk scoringen annullert. Dommer Espen Eskås slo ned på det han mente var en forseelse i en duell mellom Reginiussen og Bent Sørmo.

Rasmussens hodestøt var for øvrig nesten en kopi av Bambas mål. Dansken rev seg fri ved første stolpe og stanget inn ballen fra Hedenstad. Til stor frustrasjon blant hjemmepublikummet ble det ingen godkjent nettkjenning.

Lenge så RBK ut til å gå mot seier etter to kjappe dødballmål i annen omgang, men KBK klarte å snike med seg et sterkt bortepoeng.

– Jeg synes gutta gjør en heroisk jobb. Det er ikke lett når man leder og får to raske imot, men at vi kommer tilbake og tar ett poeng er gull, sa Michelsen.

Resultatet gjør at Rosenborg har fått en småskral åpning på sesongen. Tittelforsvareren tapte 0-1 borte mot Sarpsborg i første runde. KBK røk med samme sifre hjemme mot Vålerenga.

(©NTB)

Mest sett siste uken