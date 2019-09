Byrivalen hjalp ikke Liverpool: Manchester City vant etter stort sjansemisbruk

Det regjerende mesterlaget var i problemer mot Everton, men fikk orden på effektiviteten til slutt.

EVERTON - MANCHESTER CITY 1-3:

Manchester City og Raheem Sterling strevde lenge med å sette sjansene i bortekampen mot Everton på Goodison Park.

Etter en førsteomgang der lagene skaffet én nettkjenning hver, fikk Sterling servert flere krempasninger av lagkompisene i andre omgang som han burde ha fått mer ut av.

Spesielt på en gigantsjanse etter en times spill var det nærmest forbløffende at ikke Citys engelske landslagsprofil ordnet et ledermål for gjestene.

En strålende opplagt Riyad Mahrez fant Sterling etter å ha tatt med ballen fra motsatt kant. Han sendte lagkompisen helt aleine med Jordan Pickford inne i Everton-feltet med en utsøkt stikkpasning. Sterling hadde derimot ikke orientert seg nok og trillet ballen svakt utenfor.

- Man skal gi litt ros til Pickford, men Sterling må score der. Det er ingen unnskyldinger for å ikke treffe mål der, konstaterte Sky Sports-ekspert Gary Neville etter missen.

Løste seg



Et hardt og presist Mahrez-frispark i 71. spilleminutt skulle likevel sørge for 2-1-føring for Manchester City. Algerieren lurte Englands landslagsmålvakt med å prikke inn dødballen lavt i keeperhjørnet.

Deretter hadde både Jerry Mina og Dominic Calvert-Lewin veldig store muligheter til å utligne igjen, men hadde ikke centimeterne på sin side.

Seks minutter før full tid så det ut til at Sterling hadde svidd enda en kjempesjanse. City-profilen skjøt i tverrliggeren før ballen spratt i bakken og utover i Everton-feltet.

Dommer Michael Oliver fikk dog en kjapp beskjed fra mållinjeteknologien om at den ballen passerte målstreken.

Dermed ble det ingen hjelp å få fra byrivalen for Premier League-leder Liverpool. Regjerende mester Manchester City ligger fortsatt fire poeng bak på andreplassen etter lørdagens kamper.

Rett ut for Walcott



Oppgjøret var fartsfylt allerede fra avspark, og det tok ikke mange sekunder før en livlig Riyad Mahrez prøve Citys første avslutning mot Jordan Pickford. England-burvokteren fikk styrt ballen unna, men like etterpå var lynraske Raheem Sterling på ferde ute på kanten.

Sterling forsøkte et knallhardt innlegg, men traff bare hodet til Theo Walcott. Sistnevnte ble liggende nede lenge, og måtte faktisk forlate banen på båre etter den uheldige hendelsen.

Etter fem minutters opphold i spillet ble Walcott ble erstattet av tidligere Arsenal-kompis Alex Iwobi.

Manchester City tok entet ventet tak i kampen også etter den uventede pausen. At kombinasjonen Mahrez og Kevin De Bruyne til høyre i banen var toneangivende i Citys spille var desto mindre uventet.

Presis som få



Og som så ofte før var det et bananinnlegg fra De Bruyne som skulle resultere i scoring. Beligieren fant spydspiss Gabriel Jesus med både perfekt dupp og skru, og brasilianeren stupte inn 0-1 med hodet.

Før den tid hadde også Ilkay Gündogan prestert å sette et innlegg fra Mahrez i tverrliggeren, fra to og en halv meter og foran vidåpent mål.

Citys tidlige overtak skulle imidlertid ikke gi dem mer enn det ene målet. Og da førsteomgangen nærmet seg det siste kvarteret var det plutselig Everton som sto for farlighetene.

Flere ganger skapte blåtrøyene gode sjanser mot et uryddig City-forsvar.

Et elendig klareringsforsøk fra vikarstopper Fernandinho ble starten på målsjansen som ga vertene uttelling. Iwobi fikk kjempet ballen videre til Séamus Coleman.

Den irske backen chippet ballen i en nydelig bue over både City-keeper Ederson og en av hans forsvarsspillere, før Dominic Calvert-Lewin stupte inn 1-1 med hodet like foran målstreken.

Ett mål holdt derimot ikke til poeng for Everton, som dermed tapte sin tredje ligakamp på rad. Marco Silvas menn er dermed helt nede på 15.-plass på tabellen og har bare sju poeng på like mange serierunder.