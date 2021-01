Bytyqi har signert for tyrkisk klubb

Viking-profil Zymer Bytyqi bekreftet etter årets siste eliteseriekamp at han trolig forlater klubben. Nå har han underskrevet kontrakt med tyrkiske Konyaspor.

Det opplyser spilleren selv til VG.

– Det føles veldig deilig. Agentene her har gjort en jævlig bra jobb. Jeg er meget fornøyd, sier Bytyqi fra sitt tyrkiske hotellrom med sin agent Imad El Hammichi.

– De ønsket meg veldig sterkt. Jeg har hørt fra dem lenge. Det var det som gjorde at jeg fikk den gode følelsen. De viser hvor stor tro de har på meg, fortsetter 24-åringen.

Bytyqi ble kontraktløs etter sesongen og sa at han var i kontakt med flere klubber som var interessante for ham.

– Tiden er inne. Den siste uken har jeg følt at det er på tide med noe nytt. Det har med timing å gjøre, at jeg føler at nå har jeg oppnådd det jeg kan her i Viking. Jeg må videre, sa han til Nettavisen etter årets siste eliteseriekamp.

24-åringen leverte ti mål og tolv målgivende pasninger denne sesongen.

Han var blant annet linket til Vålerenga, men endte opp et lite stykke lenger unna. Kontrakten med Konyaspor strekker seg til sommeren 2023. Klubben har tidligere huset norske Branimir Poljac og tidligere Lillestrøm-spiller Moryke Fofana.

Klubben ligger på 12.-plass i den tyrkiske ligaen.

(©NTB)

