Caceres Juventus-klar for tredje gang

Martín Cáceres, her i duell med franske Antoine Griezmann i kamp for Uruguay i fjorårets VM-sluttspill, er klar for Juventus for tredje gang i karrieren. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)