Calle Halfvarsson kommer med et stikk til Johannes Høsflot Klæbo

Langrennsløperen har lite til overs for hvorfor Klæbo ikke er med i Falun.

Til helgen møtes verdenseliten i langrenn i svenske Falun, men det blir uten Johannes Høsflot Klæbo. Tidligere i uken pådro nordmannen seg et brudd i hånden etter å ha slått til en «bokseautomat».

Les også: Klæbo ute med brudd i hånden – mister Falun-rennene

- Problemet var bare at rett ved siden av boksemaskinen sto det en annen maskin. En jernmaskin. Akkurat da jeg slår, sklir hånden min av og treffer kanten på den andre maskinen. Jeg kjente med en gang at dette ikke var godt, sa trønderen til sin vlog på YouTube mandag.

- Unødvendig

Fredag kveld møtte de svenske langrennsherrene pressen, og da uttalte Calle Halfvarsson seg om nordmannens bisarre skade.

- Det er klart det er unødvendig. Hvis man ikke kan slå på en boksesekk, skal man ikke slå på en boksesekk, sa langrennsstjernen til Expressen.

Halfvarsson fulgte opp med et stikk til rettet mot Klæbo.

- Jeg hadde aldri fått et brudd i fingeren, hvis jeg hadde slått på en boksesekk, påstår 30-åringen.

Usikker med tanke på touren

Legen har gitt den norske skistjernen beskjed om å ikke belaste hånden fram til ny kontroll 13. februar. To dager senere starter langrennstouren mellom Östersund og Trondheim, fra og med 15. februar til og med 23. februar.

Les også: Bolsjunov vant suverent - Klæbo på andreplass etter sterk opphenting

- Hånden må fungere for at det skal bli noen skitour. Det er vanskelig for meg å gi noen nærmere medisinsk vurdering. Jeg må forholde meg til legen, men Johannes står på lista til skitouren til det motsatte er bevist, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB.

Før helgens renn i Falun ligger Klæbo 235 poeng bak Alexander Bolsjunov som leder verdenscupen sammenlagt. Dermed ser det mørkt ut for 23-åringen med tanke på å forsvare verdenscuptittelen fra i fjor.