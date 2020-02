Calle Halfvarsson trekker seg fra Ski Tour 2020

Det blir bekreftet tidlig søndag.

Skiløperen sliter med en forkjølelse, og må dermed avbryte Ski Tour.

På lørdag kom Halfvarsson inn på en skuffende 45. plass, og innrømmet like etter målgang at det var en mulighet for at han ikke ville være i stand til å fortsette.

- Ja, det er en mulighet for at jeg må bryte her. Jeg må kjenne på det i morgen, om jeg er syk så er det ingen vits å starte i morgen, sa Halfvarsson til Expressen da.

Han avslørte også i samme intervju at han har vært isolert fra resten av laget før Ski Touren med antydninger til forkjølelse. Svensken har også slitt med mageproblemer, og senest tirsdag ble skiløperen undersøkt på sykehus.

Det skal ha dreiet seg om en betennelse i tarmsystemet.

- Desverre har dette vært en «drittuke». Den har ikke gått som jeg håpet. Men samtidig... Det kunne i verste fall vært kreft i magen. Om jeg da hadde droppet legebesøket så kunne jeg ikke tilgitt meg selv. Det er vanskelig. Hva skal man gjøre? Hadde jeg valgt selv hadde jeg nok fastet denne uka, sa svensken videre.

Dermed ble det kun med en skuffende plassering i åpningen for Hafvarsson, som dermde ikke blir å se i sporet senere søndag når herrenes jaktstart begynner klokken 14.00.

Årets Ski Tour består av seks renn i Sverige og Norge. Siste renn finner sted i Trondheim kommende søndag.