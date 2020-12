Camilla Herrem om Katrine Lunde: - Jeg er tom for ord

Katrine Lunde (40) leverte en fantastisk kamp da hun var tilbake i Norges mål mot Romania. Etterpå var hun rørt av mottakelsen hun har fått av lagvenninnene.

KOLDING (Nettavisen): Det er svært uvanlig at Camilla Herrem går tom for ord, men det gjorde hun til slutt i sin hyllest av Katrine Lunde etter målvaktens oppvisning i hennes 300. landskamp for Norge.

Lunde skulle i utgangspunktet ikke være med den norske troppen i EM fordi hun var gravid, men etter spontanabort valgte hun likevel å melde seg til tjeneste.

Les også: Raser mot norsk presse: - De flyttet EM fra et jævla u-land, så kom ikke her og still krav

Det er halvannet år siden Lundes siste landskamp, og ifølge eksperter som Gunnar Pettersen er det en stund siden hun har vært på sitt aller beste på grunn av skadeproblemer.

Lunde: - Jeg blir rørt av å tenke på det

Mot Romania stengte hun imidlertid buret i den andre omgangen og leverte opp mot sitt aller beste i en periode da Norge virkelig trengte det.

- Det er fantastisk å komme inn i denne gjengen - masse energi, og jeg blir veldig rørt av å tenke på det og snakke om det. Jeg vet at de ønsker meg alt godt, og de har støttet meg hele veien. Det har vært mye opp og ned for meg det siste halvåret, og jeg vet at jeg har de i ryggen hele tiden. Jeg er veldig glad for måten jeg har blitt tatt imot på, sier en rørt Lunde til Nettavisen på pressekonferansen etter kampen.

Og når Camilla Herrem blir stum av beundring, da vet du at prestasjonen er eksepsjonell. Skjønt helt stum er hun ikke.

- Det er rett og slett fantastisk, og det er ikke vanskelig å se at hun hører hjemme. Hun kommer utpå og stenger det ned. Hun viser at hun har rutinen. 300 landskamper, det vises. Jeg er utrolig stolt over Katrine og måten hun fremtår på både av og på banen. Jeg må si jeg har stor respekt for Katrine som håndballspiller, men og som person. At hun kommer inn i første kampen og står som hun står, det står det så stor respekt av at jeg har ikke ord, sier Herrem og får et klapp på skuldra av Lunde.

- Når du er tom for ord, da kan vi bare gå videre, humrer TV 2s erfarne håndballkommentator Harald Bredeli i presserommet etter kampslutt.

Hergeirsson: - Hadde ikke forventet dette

Landslagstrener Thorir Hergeirsson innrømmer at Lunde leverte over forventningene i sitt comeback for Norge.

- Det var veldig morsomt. Det er jo mange klasseredninger. Hun redder straffer og gode skudd fra gode posisjoner. Jeg er ikke overrasket, men jeg hadde ikke forventet at hun skulle levere enn sånn omgang, etter å ha spilt lite. Det viser at hun har det i seg, og det stemmer med rapportene vi fikk av Lene Rantala, fra treningene og en internkamp med reservene våre i Kristiansand. Vi er veldig glade for det, sier Hergeirsson til Nettavisen.

Lunde innrømmer at det var noen nerver involvert og sier hun ikke er veldig fornøyd med det hun presterte før pause, men nå gleder hun seg over å være tilbake på landslaget.

- Jeg var nervøs og spent på hvordan formen var. Jeg har trent bra med rekruttene i Kristiansand den siste uken. Jeg har ikke spilt klubbhåndball på en god stund, og det er halvannet år siden jeg har spilt kamp med disse og trent med de. Da er man spent på hvordan det vil være, men jeg kjenner de godt og glir fort inn i miljøet, sier Lunde.

Norge står med full pott etter det innledende gruppespillet og er dermed klar for hovedrunden. Tirsdag blir det klart hvilke tre lag som går videre fra Gruppe C og blir Norges motstandere. Kroatia er allerede klare, mens Ungarn, Serbia og Nederland kjemper om de to øvrige plassene.

Reklame Boligrente på 1,1 prosent – dette er kredittscoren du bør ha