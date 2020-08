Campos fortsatte å briljere, men Jerv spilte uavgjort

Jervs Diego Campos brukte drøyt to minutter på å score et praktmål i kampen mot Kongsvinger. Ludvig Langrekken utlignet til 1-1 som også ble sluttresultatet.

Campos smalt inn sitt femte mål for sesongen med to minutter og ti sekunder på klokka foran jublende hjemmefans mandag kveld.

Jervs nummer 9 dro med seg ballen fra hjørnet av 16-meteren og inn i banen, før han klinte til fra nærmere 20 meter. Ballen suste i nettet bak Andreas Smedplass som aldri var i nærheten av å redde skuddet.

Men i 2. omgang kom utligningen for Kongsvinger, da Ludvig Langrekken ble spilt helt fri etter en flott pasning av Kongsvingers veteran Adem Güven.

Jerv er dermed på 8.-plass før KFUM og Lillestrøm avslutter den åttende runden i 1. divisjon tirsdag. Kongsvinger ligger fortsatt på nedrykksplass med bare fem poeng.

Campos-magi

Kampen kommer uansett til å huskes best for Campos' tidlige klassemål.

Den langhårede angrepsspilleren har blitt sammenlignet med en annen Costaricaner som herjet på Sørlandet, Christian Bolaños, og det tidlige målet gjorde ikke akkurat den sammenligningen til skamme.

Etter Jervs pangåpning roet oppgjøret seg veldig ned og det ble lite annet finspill resten av 1. omgang.

Kjempesjanser mot slutten

Jerv var det førende laget etter hvilen, men ble for upresise i den siste tredjedelen og istedenfor var det Kongsvinger og Langrekken som skulle score.

Med et drøyt kvarter igjen av kampen ble det plutselig masse action igjen, først med en mulighet for Pibe og så med to muligheter for Kongsvinger, men Akeem Latifu og keeper Øystein Øvretveit reddet hjemmelaget ved hver sin anledning.

På overtid var Campos nær ved å lure inn et vinnermål, men det smarte frisparket under muren snek seg utenfor.

(©NTB)