Canada dropper OL om ikke lekene utsettes ett år

Den olympiske komiteen i Canada vil ikke sende OL-utøvere til neste sommer-OL om ikke de planlagte lekene i Tokyo 2020 utsettes med minst ett år.

Det framgår av en melding fra komiteen lagt ut på Twitter natt til mandag.

– Den canadiske olympiske komité og den canadiske paralympiske komité har tatt den vanskelige beslutningen om ikke å sende canadiske lag til de olympiske og paralympiske leker sommeren 2020, heter det i meldingen.

Komiteene uttrykker forståelse for at det medfører vanskelighetene og komplikasjoner å utsette lekene, men sier at ingenting er viktigere en helse og sikkerhet, og ber om minst ett års utsettelse.

Det framgår av en pressemelding fra komiteene at de har full støtte fra Canadas idrettsutvalg, nasjonale idrettsorganisasjoner og Canadas regjering.

(©NTB)