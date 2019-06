Canada jublet etter å ha fått Sverige i kvartfinalen. Det får svenskene til å reagere: - Vi skal sende dem hjem

Mens oppladningen mellom Norge og Australia har gått fredelig for seg, er det mer fyr i teltet i Le Havre og Reims.

NICE (Nettavisen): For Aftonbladet av de canadiske spillerne juble da det ble klart at de møter Sverige i kvartfinalen fremfor Canada.

Canadierne tapte 1-2 mot Nederland i Reims torsdag, noe som gjør at nederlenderne tok gruppeseieren. Det betød samtidig at Sverige må forberede seg på Canada i kvartfinalen som spilles i Paris mandag, etter at svenskene tapte 0-2 i sin gruppefinal mot USA.

Aftonbladet skriver at de canadiske spillerne skal ha vært svært fornøyd med at USA stakk av med gruppeseieren i F.

De foretrakk nemlig heller å møte Sverige fremfor.

– Vi er klare for all motstand, men jeg tror jeg heller velger Sverige enn USA. Men Sverige har en bra gjeng spillere og er velorganiserte som oss. Vi er klare for å møte dem, sier Canada-stjernen Ashley Lawrence, ifølge Aftonbladet.

TAPTE: Canada tapte mot Nederland, men jublet over å møte Sverige. Foto: Lucy Nicholson (Reuters)

- Vi skal sende dem hjem



Den canadiske gleden skal ha blitt møtt av latter i den svenske leiren. Hanna Glas er til daglig lagvenninne med nettopp Lawrence i PSG.

- En motstander vi kjenner godt, men også en god motstander. Vi (Lawrence) er gode venner. Kult at det går bra for dem, men nå får det holde, sier høyrebacken før hun påpeker.

- Klart de jublet over å slippe USA. Men man skal ikke juble for tidlig. Vi er klare, sier hun.

Heller ikke Kosovare Asllani tror det var noe sjakktrekk av de canadiske spillerne å selge skinnet før bjørnen er skutt.

- Når man ser på Nederland og Canada, tror jeg Canada er et bra lag å møte. Jeg synes det er dritkult at de jubler. Det er på mandag det gjelder, sier hun og legger til.

- Vi skal sende dem hjem naturligvis.

KLAR TALE: Sveriges Kosovare Asllani er klar for å sende Canada ut av turneringen, spesielt etter canadierne jublet over å møte Sverige i kvartfinalen. Foto: Gonzalo Fuentes (Reuters)

Graham Hansen fortsatt usikker

Mens det svenske laget nå skal forflytte seg fra Le Havre til Paris før mandagens kamp, er det lørdag klokken 21.00 i Nice som gjelder for Norge.

Fredag gjorde Martin Sjögrens mannskap unna aller siste trening før åttedelsfinalen mot Australia. Caroline Graham Hansen var et stort usikkerhetsmoment før fredagens trening, og landslagslege Said Tutunchian sa torsdag at dagens trening ville avgjøre om Barcelona-spilleren er spilleklar lørdag eller ikke.

Både norske og australske medier hadde møtt opp for å overvære den norske treningen, og fikk se Graham Hansen fullføre samfulle minutter.

24-åringen virket ikke nevneverdig hemmet av sin skadde ankel, og forsøkte seg også på et skudd med den skadde foten i løpet av økten.

MED: Caroline Graham Hansen deltok på hele den norske treningen fredag. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Det var imidlertid landslagslege Tutunchian som kom ruslende bort til pressen sammen med mediesjef Terje Skeie etter treningen.

Han kunne opplyse om at det fortsatt er noe usikkert om «Caro» spiller lørdagens kamp.

En avgjørelse vil dermed bli tatt i 12. time.

- Hun har respondert veldig bra på trening, og hun så veldig bra ut. Det som blir spennende å se er reaksjonen i ettermiddag, så vi vil ta en avgjørelse i morgen, sier Tutunchuan til Nettavisen og resten av det norske pressekorpset i Nice.

Han legger til at ankelen til Graham Hansen er langt bedre enn hva den var etter kampen mot Sør-Korea da hun måtte forlate banen like etter pause.

Likevel betyr det at angrepsspilleren eventuelt må teipes kraftig opp for å være i stand til å spille kampen mot Australia.

Usikkerheten gjør også at Sjögren nå må forberede to ulike startoppstillinger opp mot kampdag.

Han avkrefter at det hele handler om å gjøre Australia usikker på om Graham Hansen vil bli involvert eller ikke i morgen.

- Nei, det er mer at vi må se. Nå gikk det bra i dag, så må vi se hvordan hun reagerer i etterkant. Det som blir avgjørende er hvordan foten reagerer nå når vi kommer tilbake, sier han og påpeker at det lover godt at hans kanskje viktigste spiller var med på hele treningen og attpåtil avsluttet med et smil om munnen.