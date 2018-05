Canada og McDavid herjet med Norge i 5-0-seier

Canada og kaptein Connor McDavid var ikke nådige og knuste det norske håpet om å "stjele" viktige VM-poeng. Det endte med stygge 5-0.

– Vi har en arbeidsmoral og vilje til å stå på 60 minutter selv om vi blir spilt ut til tider. Vi er villige til å prøve å ødelegge så mye vi kan. Til tross for femmålstap sitter jeg igjen med en følelse av at spillerne gjorde det det kunne, sa landslagssjef Petter Thoresen til NTB.

– Vi strakk ikke til, rett og slett.

Det var gått under halvannet minutt før Edmonton Oilers-stjernen McDavid hadde gjort de norske spillerne svimle og enkelt kunne satte pucken bak Lars Haugen til 1-0.

I et norsk overtall fikk Bo Horvat lage sitt første VM-mål da han satte inn en backhand alene med Haugen.

McDavid var en vanskelig mann å få tak på, og han gjorde som han ville da han satte 3-0. Det var hans tredje mål i turneringen. Han har også seks assist.

– Han er en av verdens beste spillere. Ikke tvil om at han er god, men det er gøy å spille mot de beste, sa Alexander Bonsaksen til Viasat.

– Vi slet i første periode, men jeg synes vi kom mer inn i det etter hvert og ble bedre og bedre. Selvfølgelig skrudde Canada av litt, men vi våget også å spille litt mer.

Hattrick

Åtte minutter ut i midtperioden satte McDavid sitt tredje mål for kvelden og Canadas fjerde. Canada gikk på skøyter med nordmennene hengende etter i hver eneste situasjon.

Det eneste canadierne ikke lyktes særlig med var overtallsspillet. Hadde de gjort det, ville resultatet blitt enda styggere for Norge. De norske spillerne skal ha for innsatsen, for det er aldri lett å spille effektiv ishockey når man nesten ikke får låne pucken.

Horvat fikk det også enkelt da han satte sitt annet og Canadas femte mål bak Haugen.

Den som kom best fra det på det norske laget var Ken André Olimb. Han var frekk nok til å forsøke seg mot den tøffe motstanderen, men heller ikke kan klarte å finne nettmaskene. Dermed har Norge for annen gang på rad gått målløs av isen i VM. Tirsdag ble det 0-7 mot Finland.

Må vinne resten

Med Danmarks seier over Finland onsdag og Latvias poeng mot USA må trolig Norge vinne de resterende kampene sine mot Danmark, USA og Sør-Korea for at håpet om en kvartfinale skal være til stede.

Allerede fredag ettermiddag står Danmark for tur for Petter Thoresens utvalgte. Danskene kommer til kampen med ett døgns mer hvile.

– Nå må vi bare legge denne kampen bak oss. Det er mot Danmark det gjelder, så det er bare å prøve og lade om til i morgen, sa Bonsaksen til NTB.

Norge har kun slått Canada en gang i VM-sammenheng. Det var under Leif Boorks ledelse i 2000-VM i St. Petersburg. Nordmennene yppet seg også i VM i 2008, hvor det ble 1-2-tap i grunnspillet. Etter det er det blitt klare tap mot ishockeystormakten.

