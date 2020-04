Cannavaro-elev fikk sparken etter bilblemme

- Spilleren har ettertrykkelig brutt klubbens disiplinærregler og ble derfor fristilt fra kontrakten, melder klubben i en pressemelding.

Den kinesiske storklubben Guangzhou Evergrande, som trenes av den tidligere stopperkjempen Fabio Cannavaro, har sparket en av sine stjerner.

Det bekrefter den kinesiske klubben selv i en pressemelding.

- Brøt klubbens regler

Spilleren som har fått sparken er Yu Hanchao, en 33 år gammel kantspiller med 59 landskamper for Kina.

SPARKET: Yu Hanchao må finne seg en ny arbeidsgiver etter å ha tuklet med registreringsskiltet på bilen sin. Foto: Nariman El-mofty (AP)

Bakgrunnen er at Hanchaou skal ha tuklet med registreringsskiltet på bilen sin for å omgå restriksjonene for utendørs ferdsel i Kina, i forbindelse med koronaviruset.

33-åringen ble filmet, mens han tilsynelatende gjorde om en E til en F i registreringsnummeret på bilen.

- Spilleren Yu Hanchao har ettertrykkelig brutt klubbens disiplinærregler og ble derfor fristilt fra kontrakten, heter det i pressemeldingen fra klubben.

Bøtelagt og fengslet

Ifølge Goal.com må spilleren i tillegg sone 15 dager i fengsel og betale en bot på 5000 kinesiske Yuan, i underkant av 8000 norske kroner.

I Guangzhou kan ikke-lokale biler kun kjøre i byen fire dager på rad. Deretter må bilen parkeres de fire neste dagene. Hanchaos bil er ifølge Goal registrert i hjembyen hans, Liaoning.

TRENERPROFIL: Verdensmester Fabio Cannavaro gjør suksess i Kina. Nå må han klare seg uten Yu Hanchao. Foto: Str (AFP)

Hanchao, som inntil nylig var lagkamerat med blant andre tidligere Barcelona- og Tottenham-spiller Paulinho, må dermed se seg om etter en ny klubb.

33-åringen har spilt for klubben siden 2014 og vunnet fem ligatitler og en asiatisk Champions League-tittel.

Den kinesiske klubbfotballen er, i likhet med stort sett all annen fotball, satt på vent på ubestemt tid som følge av koronaviruset.