Cannonier stoppet den skandinaviske MMA-festen

Det ble stille i Royal Arena i København da Jared Cannonier slo ut Jack Hermansson lørdag.

Artikkelen oppdateres

KØBENHAVN (Nettavisen): Det som skulle være en festaften for skandinavisk MMA ble brutalt stoppet av Jared Cannonier i København lørdag.

Amerikaneren slo ut Jack Hermansson i andre runde og ble dermed en solid fartsdump på svenskens vei mot tittelen i UFCs mellomvektklasse.

Svensken lyktes ikke med å ta motstanderen ned i bakken og gikk på en lei uppercut i starten av andre runde.

Takket motstanderen

Derfra og ut regnet det ned slag mot en liggende Hermansson, helt til dommer Marc Goddard gikk inn og stoppet kampen.

Da ble det stille blant flesteparten av de 12.767 fremmøtte i Royal Arena.

- Nei! Nei! Nei! utbrøt UFC-kommentator Andreas Lagaard da Cannonier landet slag etter slag på bakken.

SLÅTT UT: Jack Hermansson måtte se seg slått av Jared Cannonier i København lørdag. Foto: Martin Busk (Nettavisen)

Les også: Utrolig dommertabbe under UFC-stevnet i København

Hermansson var tydelig skuffet, men tok tapet med fatning da han ble intervjuet av Dana Hardy i buret like etter at kampen var over.

- Mange sa jeg ikke burde ta denne kampen, men jeg vil være den beste i verden, og Jared viste meg at jeg ikke er den beste i verden ennå og at jeg må lære mye. Så jeg takker ham for det, sa Hermansson etter kampen.

Jared Cannonier var full av lovord om Hermansson da han ble intervjuet i buret.

- Jeg vil takke Jack for å ta denne kampen. Det var en kamp nedover på rankingen for ham. Det var en stor risiko for ham. Jeg vil takke ham, for det er mange som har sagt nei til å møte meg bare på grunn av det. Jack er en kriger og han bryr seg ikke om hvem det er, hvor det er eller når det er.

- De fleste går vekk fra meg, men han kom imot og prøvde å ta meg ned, som han sa han skulle gjøre. Han føltes sterk, og det var en ære å være her. Han testet meg, og jeg stod i det. Jeg har all respekt i verden for at han gjorde meg til en bedre fighter og en bedre mann. Jeg håper jeg gjorde det samme for deg min bror, sa Cannonier til Hermansson.

Stoppet nedtakningene

Hermansson gikk tidlig for en nedtakning, men lyktes ikke med å få Cannonier ned i bakken. På andre forsøk lyktes Hermansson, men amerikaneren gjorde en god jobb med å komme seg raskt på beina igjen, til tross for at et så ut til at svensken kunne lykke med å ta ryggen hans på et tidspunkt.

27 sekunder ut i den andre runden var det over, og da ble det fryktelig stille i Royal Arena.

Neste helg arrangeres det tittelkamp i Hermanssons vektklasse da mester Robert Whittaker forsvarer sin tittel mot Israel Adesanya i Melbourne.

Hjemmefavorittene Nicolas Dalby og Mark O. Madsen sørget tidligere på kvelden for å sende stemningen i taket i Royal Arena da danskene beseiret henholdsvis Alex Oliveira og Danilo Belluardo.