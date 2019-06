Carapaz holdt enkelt unna og vant Giro d'Italia

Richard Carapaz forsvarte uten problemer sin ledelse gjennom den avsluttende tempoetappen og ble første sykkelrytter fra Ecuador som har vunnet Giro d'Italia.

36.-plass holdt i massevis på den 17 kilometer lange etappen med start og mål i Verona. Movistar-rytteren var 1.12 minutt bak etappevinner Chad Haga fra USA. Før etappen hadde han 1.54 minutt til gode på sin skarpeste konkurrent Vincenzo Nibali.

Italieneren tråkket inn til 9.-plass og tok inn bare 49 sekunder av forspranget. Dermed ble seiersmarginen på over ett minutt. Nibali, som var ute etter sin tredje Giro-triumf, måtte nøye seg med 2.-plass.

26-årige Carapaz viste seg for alvor fram på 4. etappe, da han var med i et brudd som holdt unna for forfølgerne. I den avsluttende stigningen rykket han fra de andre og kom alene til mål.

Den rosa ledertrøya kunne han ikle seg etter en ny etappeseier på 14. etappe, en klassisk fjelletappe med fem kategoriserte stigninger. Han ledet med bare sju sekunder til Primoz Roglic, men økte forspranget til rivalene på både 15., 16. og 17. etappe.

På den siste fjelletappen lørdag avviste Carapaz og Movistar-laget alle rivalenes forsøk på å rykke fra, og han holdt på å hjelpe lagkamerat Mikel Landa til etappeseier. Prestasjonen førte Landa forbi Roglic opp til tredjeplass i sammendraget, men som ventet tok sloveneren den siste pallplassen tilbake med sin tempostyrke søndag.

Roglic ble nummer 10 på etappen og passerte Landa med åtte sekunder i sammendraget. Til slutt var han to og et halvt minutt bak Carapaz.

30-årige Chad Haga fra Sunweb-laget fikk et øyeblikk i sola med etappeseier søndag foran belgierne og Lotto Soudal-rytterne Victor Campenaerts og Thomas De Gendt. Haga kom til Giroen som hjelperytter for Tom Dumoulin, men Sunweb-kapteinen måtte bryte rittet tidlig etter en velt.

Haga noterte ledertiden tidlig og måtte vente lenge mens den ene konkurrenten etter den andre feilet i angrepet på hans tid. Seieren berget Giroen for Sunweb, som fikk bare fire ryttere til mål.

Miguel Ángel López, som lørdag blamerte seg ved å slå en tilskuer som hadde vært for nærgående og fikk ham til å velte, vant ungdomstrøya i rittet med klar margin. Sammenlagt ble colombianeren nummer sju.

Det var ingen nordmenn med i årets utgave av Giro d'Italia.

