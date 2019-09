Cardiff må betale Nantes deler av overgangssummen for Emiliano Sala

Cardiff må betale for Emiliano Sala.

Det bekrefter Fifa i en pressemelding på mandag.

Emiliano Sala døde under tragiske omstendigheter i januar, da flyet som skulle frakte fotballspilleren tilbake til Frankrike for å si farvel til gamle lagkamerater, styrtet i den engelske kanal.

Spilleren ble bare 28 år gammel.

Cardiff må betale

Cardiff var enige med Nantes om en overgangssum på 15 millioner pund, og den første betalingen skulle være på seks millioner pund. Hvorvidt den walisiske klubben fortsatt var nødt til å kompensere Nantes for spillerkjøpet har vært et lite hyggelig tema i en allerede tragisk sak, og

Det er denne summen Cardiff nå er nød til å betale Nantes, i det som kan kalles et forlik mellom klubbene. Fifa legger også til i pressemeldingen at de har tatt de tragiske omstendighetene i betraktning, og dermed ikke pålagt noen av klubbene kostnader for behandlingen av saken.

Bordeaux har også krav på 50 prosent av overgangssummen som følge av en inngått videresalgsklausul da de solgte Sala til Nantes i 2015.

Flyet med Sala og pilot David Ibbotson forsvant 21. januar.

Avbildet i Cardiff-drakt

Hendelsen preget lenge nyhetsbildet og det ble blant annet blitt holdt ett minutts stillhet i forkant av flere kamper i Premier League som en følge av dette.

Etter gjentatte søk i området rundt Guernsey ble flyet funnet på havbunnen i februar og det ble da kjent at også var funnet et lik om bord på flyet.

Nantes og Cardiff har i flere måneder vært uenige om hvem som var ansvarlig for spilleren på tidspunktet flyet styrtet, og om hvorvidt overgangen i det hele tatt kunne regnes som gyldig.

Cardiff mente at de ikke sto som ansvarlige for overgangssummen ettersom Sala ikke offisielt var Cardiff-spiller, til tross for at spilleren var avbildet på treningsfeltet med sin nye drakt.

Til slutt måtte Fifa inn i bildet, og etter et møte i FIFA Players Status Committee ble det klart at Cardiff var nødt til å betale en liten del av overgangssummen, og nå har klubbene ti dager på seg hvor de kan kreve å få oversendt sakspapirene.