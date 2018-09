Carl Fredrik Hagen går til storlaget Lotto Soudal

Den norske syklisten Carl Fredrik Hagen (26) har signert proffkontrakt med belgisk stjernemannskap.

Dermed blir 26-åringen fra Oppegård i Akershus Norges ferskeste sykkelproff.

Hagen har syklet for Joker Icopal-laget siden i fjor og var før det tilknyttet Team Sparebanken Sør.

- For fire år siden ville jeg aldri drømt om å komme til et verdenstourlag som Lotto Soudal. Jeg er virkelig takknemlig for denne muligheten, så jeg vil gi alt for laget, sier Hagen til Lotto Soudals nettsted.

- Jeg må selvsagt ta det ett skritt av gangen, men jeg kan knapt vente på sesongstarten. Jeg ønsker virkelig å starte 2019 i den beste formen jeg noen gang har vært i, legger han til.

26-åringen er en av de mest talentfulle klatrerne i Norge.

I september 2016 satte han rekord på den kjente veistrekningen opp til Tryvann fra Gressbanen på Holmen i Oslo. Det var andre gang han satte ny klatrerekord i bakkene forbi Holmenkollen.

Hagen har vunnet klatretrøya i ritt som Tour de Bretagne og Tour des Fjords, og tidligere i år vant han europatourrittet Tour de Jura i Frankrike.

