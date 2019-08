Carl Lewis om Trump: – Han er rasistisk

Friidrettslegenden Carl Lewis føyer seg inn i rekken over idrettsstjerner som kritiserer USAs president Donald Trump.

Lewis, som tok ni OL-gull i sprint og lengde fra 1984 til 1996, er prisutdeler under de pågående panamerikanske lekende i Lima, Peru. Der benyttet han mandag sjansen til å si hva han mener om den amerikanske presidenten.

– USA har en stor utfordring. Vi har en rasistisk, fordomsfull og en kvinnehatende president, som ikke setter pris på andre enn seg selv, sa Lewis.

– Men det betyr ikke at vi ikke kan kjempe for det som er rett, fortsatte friidrettslegenden.

Lewis løftet på pressekonferansen også opp kampen mot ulikheter, blant annet lønnsforskjellene i amerikanske landslag under Trumps styre. 58-åringen krever blant annet at kvinnelige idrettsutøvere skal få like mye betalt som herrene.

– Det finnes mange fordommer. Fordommer finnes på grunn av redsel. Vi er redde for å gi andre mulighet dersom vi selv mister vårt eget forsprang, sa Lewis, som også har åtte VM-gull på samvittigheten.

