Carlo Ancelotti ansatt som ny Everton-trener

En av verdens største trenerlegender er klar for Everton.

Allerede dager etter at Marco Silva fikk fyken i Everton, ble det meldt at klubben hadde tatt kontakt med Carlo Ancelotti.

Den italienske ringreven ble nylig avskjediget fra jobben i Napoli.

Nå er det bekreftet fra klubben selv at Ancelotti er deres nye manager. Trenerlegenden har skrevet under en kontrakt som binder han til Liverpool-klubben i de neste fire og et halvt årene.

Ancelottis første kamp som Everton-sjef blir ikke mot Arsenal på Goodison Park, hvor Fredrik Ljungberg leder sin siste kamp før Mikel Arteta tar over. Ancelottis første oppgjør som Everton-sjef blir nemlig hjemme på Goodison Park mot Burnley på «boxing day», 26. desember,

I mellomtiden er det Duncan Ferguson som har hatt trenerrollen i Everton. Det er en rolle han har løst bra, med blant annet et sterkt 1-1-resultat mot Manchester United på Old Trafford. Han kommer også til å være mannen på sidelinjen når Everton spiller kvartfinale mot Leicester på onsdag.

LEGENDE: Carlo Ancelotti på pressekonferanse som Bayern München-sjef. Foto: Michel Euler (AP)

Det er fortsatt forbi enhver tvil at Carlo Ancelotti er et trenernavn som klinger litt bedre enn Duncan Ferguson.

Ancelotti trente som kjent Chelsea mellom 2009 og 2011, og fikk med seg både et Premier League- og FA Cup-trofé i løpet av sin tur på den blå siden av den engelske hovedstaden.

Ancelotti kan vise til en av de aller mest meritterte trenerkarrierene i Europa. Han har trent både AC Milan og Real Madrid til Champions League-triumfer, samt vunnet Serie A med førstnevnte.

Han kan også vise til å ha vunnet ligaen i Frankrike i 2012/2013-sesongen, da han var sjef for den franske giganten Paris Saint-Germain. Bundesligaen sikret han seg også da han vant det trofeet som Bayern München-trener i 2016/2017-sesongen.

Nå blir det en noe annerledes oppgave som møter Ancelotti. Everton har slitt stort i Premier League denne sesongen, og ligger bare tre poeng over nedrykksstreken før juleprogrammet starter.

Nå blir det spennende å se om Ancelotti virkelig blir Evertons redningsmann, eller om de siste oppholdene i Bayern München og Napoli tegnet et bilde av en trener med nedadgående kurve.