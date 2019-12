Carlo Ancelottis gode start fortsatte i Everton da Newcastle ble slått

Den italienske supertreneren står med to seire på to mulige etter Calvert-Lewin-dobbel.

NEWCASTLE - EVERTON 1-2

Det ble en flott dag for alle med hjertet i Everton, da Newcastle ble beseiret 2-1 på St. James' Park lørdag. Dermed fortsetter den gode starten under den italienske supertreneren Carlo Ancelotti.

Dominic Calvert-Lewin har vært i fyr og flamme siden sparkingen av Marco Silva, og vartet opp med to scoringer. Den unge engelske angriperen har scoret fem mål på fem ligakamper etter sparkingen av den portugisiske treneren.

Fabian Schär skapte ny spenning da han utlignet i den andre omgangen, før Calvert-Lewin kunne juble for sin andre scoring. Dermed har Everton fått en meget god start under Carlo Ancelotti.

- Han minner litt om Rashford, egentlig. To unge, engelske spillere som får mye kritikk for å være kvikke og raske, men bommer i de avgjørende øyeblikkene. Så, gi de en sjans til å lære da! Gi de en sjanse til å bli bedre, sa Erik Thorstvedt i TV 2s studio.

Thorstvedt var også veldig tydelig på at effekten under «Carletto» allerede er synlig blant Evertons spillere:

- Han er en fyr alle liker, han er en spillernes mann. Han driver ikke et rigid system. At han trener Everton .. han har aldri trent et så dårlig lag. Han er vant med å trene lag på øverste hylle, så det er en utfordring for han å trener et lag som ikke er i toppen i egen liga, sa den tidligere Tottenham-keeperen om ansettelsen av Ancelotti.

Seieren over Newcastle betyr uansett at tabellklatring er i gang for alvor på den blå siden av Merseyside. Everton står nå med 25 poeng etter halvspilt serie, hvilket betyr tiendeplass i Premier League.

For Newcastle sin del, så er de et av lagene som Everton går forbi på tabellen. Steve Bruce sitt mannskap ramler ned til plass nummer i Premier League etter halvspilt serie.

Newcastle-trykk

Allerede etter ett minutt av kampen ville St. James' Park-supporterne ha straffe til hjemmelaget da Miguel Almirón ble revet overende av Michael Keane inne i Everton-boksen. Dommer Lee Mason vinket spillet videre.

Everton jobbet seg mer og mer inn i kampen, og etter 11 minutter spilt så fant Leighton Baines hodet til Moise Kean. Italieneren fant Richarlison som igjen la ut til Mason Holgate. Martin Dubravka i målgården til hjemmelaget stoppet begge forsøkene.

Han skulle være mer uheldig like etter da Gylfi Sigurdsson hamret et frispark i muren, og så bredsidet ballen tilbake inn i boksen. Der inne lå nemlig Dominic Calvert-Lewin, og Everton-angriperen sendte Everton i føringen.

Deretter handlet veldig mye om hjemmelaget i den første omgangen. I det 18. minutt stanget Andy Carroll ballen videre til Joelinton, som så sin avslutning stoppet av Jordan Pickford.

Like etter halvtimen spilt vartet Jetro Willems opp med noen fantastiske finter før han spilte inn Miguel Almirón, som hamret ballen i stolpen bak Pickford. Carroll la ballen i mål, men ble korrekt avvinket for offside.

Newcastle trykket på for alt det var verdt utover i omgangen, og etter flere nesten-sjanser hadde Isaac Hayden muligheten på hel volley i det 31. minutt. Hans skudd suste over mål.

Everton falt mer og mer inn i egen sone, hvilket tillot Fabian Schär å gå upresset oppover i banen. Sveitseren hamret til fra distanse, og sendte Pickford på en skikkelig prøve. Den stod han med bragd, og fikk klasket unna forsøket.

Like før pause hadde også Florian Lejeune hadde også sjansen like før pause da han fikk vendt opp fra drøye 20 meter. Dessverre for Steve Bruces menn så suste ballen utenfor.

Dermed kunne dommer Mason sende de to lagene til pause, der Carlo Ancelotti kunne smile bredest av de to trenerne. Everton ledet 1-0 etter de første 45 minuttene.

Lewin på løp

Moise Kean var nære ved å hamre inn sitt første mål for Everton i Premier League i det 50. minutt da ballen falt perfekt for ham inne i Newcastle-boksen. Dubravka var kjapt ute, og fikk avverget.

Samme mann var på farten like etter da han ble spilt inn i Newcastle-boksen. Nok en gang var Dubravka kjapt nede og avverget den unge italieneren fra å finne sitt første ligamål for bortelaget.

Newcastle trykket på for å finne en utligning, og det skulle lykkes i det 56. minutt. Carroll ruvet høyest på et innlegg og stanget ned til Schär. Midtstopperen var kjappest, og banket inn 1-1 for hjemmelaget.

Newcastle fortsatte sitt angrep, og denne gangen var det Carrolls tur til å teste Pickford, da han ble tredd opp på drøye 20 meter. Engelskmannens skudd var av det knallharde slaget, men Pickford holdt i fast grep.

I det 60. minutt var Everton på en visitt inne i Newcastles områda da Baines fant Calvert-Lewin med et flott innlegg. Han fikk stanget ned til Richarlison, som testet Dubravka fra drøye ti meter. Slovaken vartet opp med en ny fantastisk redning, og Holgate stod i offside da han bredsidet inn 2-1.

Richarlison stjal ballen fra Carroll, og de blåkledde suste på kontring i det 64. minutt. Inne foran mål ventet Calvert-Lewin, som hadde en enkel oppgave med å skli inn sitt og Evertons andre mål for kvelden.

Newcastle gjorde sitt for å forsøke å trykke Everton dypere i banen, men Ancelotti svarte med å sette inn Seamus Coleman for Theo Walcott, i et forsøk på å stoppe hjemmelaget fra å komme rundt på kanten, og slå inn mot Carroll.

I det 80. minutt bestemte Ancelotti seg for å virkelig tette igjen bakover da Leighton Baines ble tatt ut, og erstattet med den colombianske brøytebilen Yerry Mina, for å ha kontroll på luftrommet.

Newcastle trykket på for utligningen, men under Ancelottis mannskap hadde god kontroll. Dermed maktet aldri Newcastle å komme tilbake. Everton kunne juble for tre poeng etter å ha vunnet 2-1.