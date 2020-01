Carlo Holse klar for Rosenborg

Trønderne henter spiller fra FC København.

Rosenborg er enige med FC København om en overgang for Carlo Holse. Den danske 20-åringen har skrevet under en 4-årskontrakt med Rosenborg, melder RBK i en pressemelding fredag.

- Jeg er veldig glad for å ha signert for Rosenborg. Jeg går fra en stor skandinavisk klubb til en annen, sier Carlo Holse i pressemeldingen.

Ifølge VG, som omtalte overgangen først i Norge, betaler trønderne et sted mellom seks og åtte millioner norske kroner for 20-åringen.

Angrepsspilleren, som både har spilt ving og spiss, har notert seg for 46 kamper for FC København siden han debuterte for klubben i 2017.

Han røper at han snakket med Ståle Solbakken før han bestemte seg for å gå til RBK.

- Han fortalte kun positive ting om klubben og rådet meg til å ta dette valget. Det er jo også en del dansker som har gjort det riktig bra i Rosenborg. Nicklas (Bendtner) fortalt mye positivt om Rosenborg også. Jeg har også hatt veldig gode samtaler med Eirik Horneland og Micke Dorsin, forteller Holse i pressemeldingen.

Holse har sin første RBK-trening allerede mandag, opplyser klubben.

Rosenborg har fra før kjøpt Kristoffer Zachariassen fra Sarpsborg 08 og Dino Islamovic fra Østersund denne vinteren.

RBKs nye sportslige leder Mikael Dorsin er glad for å ha landet den talentfulle spilleren fra FCK.

– Dette er en ung spiller som har vært med på mye allerede. Han er oppfostret i FCK som har vinnerkulturen i veggene slik som i Rosenborg. Carlo er en fotrapp spiller som kan spille kant, men også bidra i en indreløperrolle. Jeg vil også rose FCK for en veldig god dialog rundt denne overgangen, sier Dorsin.