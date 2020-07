Carlsen avgjorde mot Anand med svarte brikker

Magnus Carlsen vant onsdagens duell mot Vishy Anand i Legends of Chess-turneringen, etter en imponerende avslutning med svarte brikker.

De tre første partiene endte med remis, men Carlsen utnyttet en feil av Anand og spilte seg til et avgjørende overtak i det siste partiet. Det omsatte han i seier etter 38 trekk. Dermed innkasserte han tre nye poeng etter at han tirsdag slo Anish Giri.

– Jeg hadde egentlig ikke særlige ambisjoner i det partiet, bare å spille solid og så slå ham i armageddon. Egentlig var jeg ganske misfornøyd med utviklingen i partiet, så å få en sånn sjanse var mye mer enn jeg håpet på, sa Carlsen til TV 2.

Som tirsdag spilte han fra lugaren sin på et skip. Han reiser hjem i tide til å spille torsdagens duell mot Peter Leko hjemmefra.

Legendeturneringen omfatter de tre siste ubestridte verdensmestrene i Carlsen, Anand og Vladimir Kramnik, og to av dem satt overfor hverandre ved brettet onsdag.

Carlsen tok VM-tittelen sin fra Anand i 2013 og forsvarte den for første gang mot inderen året etter. Han viste at han fortsatt har et godt tak på 50-åringen.

Tre remis

I det første partiet hadde Carlsen hvite brikker og skaffet seg et visst overtak, men uten å greie å omsette det i seier. Etter 44 trekk endte det med remis.

– Jeg hadde så å si vunnet sluttspillet, men etter at jeg rotet bort det ble det en ganske vanskelig dag. Det var i høyeste grad en sliteseier, i motsetning til den mot Giri i går, sa Carlsen til TV 2.

I neste parti var det Anand som med hvitt satte press på verdensmesteren, men heller ikke han greide å omsette overtaket i seier. Etter 39 trekk endte også det partiet med remis.

Det tredje partiet var jevnt hele veien. Carlsen hadde hvite brikker, men greide aldri å skaffe seg gode angrepsmuligheter. Etter 41 trekk ble det remis etter trekkgjentakelse.

Full pott

Hadde Anand greid remis i fjerde parti, ville det blitt avgjørelse i armageddon. Carlsen forhindret det og har full pott etter to runder. Det har også Peter Svidler og Boris Gelfand.

Legends of Chess innledes med grunnspill der alle møter alle i løpet av ni dager. Hver duell består av fire hurtigsjakkpartier og eventuell avgjørelse i armageddon. De fire beste tar seg til semifinaler. Både i semifinaler og finale spilles det best av tre kamper.

Vinneren får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour i august. Carlsen og Daniil Dubov er allerede klare.

(©NTB)