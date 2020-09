Carlsen avsluttet variabel dag med seier

Magnus Carlsen måtte se seg slått av Wesley So i onlineturneringen i fischersjakk, men slo Alireza Firouzja i dagens siste parti og henger med i seierskampen.

Det så lenge ut til å bli en høyst middels dag for den norske verdensmesteren, som var i delt ledelse etter den første av de tre dagene. Han ledet fortsatt etter remis mot Hikaru Nakamura i det første partiet lørdag, men falt til 4.-plass da han med hvite brikker tapte for So.

Amerikaneren avgjorde det partiet etter bare 29 trekk.

I dagens siste parti mot supertalentet Firouzja slet Carlsen lenge med å få et ordentlig overtak, men etter hvert spilte han seg til en posisjon som han greide å omsette i seier etter 33 trekk.

Dermed er han i likhet med Nakamura og So et halvt poeng bak ledende Levon Aronian før siste dag.

Fredag vant Carlsen først over Maxime Vachier-Lagrave med svarte brikker før han ga fra seg et overtak og spilte remis mot Garry Kasparov. Det var første gang på 16 år at han spilte mot den tidligere verdensmesteren som han i 2004 greide remis mot som 13-åring.

Carlsen var tydelig frustrert over tabben i 43. trekk som kostet ham sjansen til å ta sin første seier over Kasparov.

Carlsen avsluttet første dag med seier over Fabiano Caruana og var dermed i delt ledelse.

Søndag møter han Peter Svidler, Leinier Dominguez og i siste parti Aronian.

