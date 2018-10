Carlsen fortsatt verdensener etter rask remis

Magnus Carlsen var presset før stjernemøtet med Shakhriyar Mamedyarov, men med nok en remis i europacupen topper sjakkesset fortsatt verdensrankingen.

27-åringen måtte unngå tap for ikke å bli vippet av tronen han har sittet på siden juli 2011. Det greide han uten store problemer. Med svarte brikker landet Carlsen en remis etter litt over to timer og 30 trekk.

Verdensmesteren taper ratingpoeng hver gang han ikke vinner, men «uavgjort» mot verdenstreer Mamedyarov er ikke et dårlig resultat. Tirsdagens remis var hans tredje på rad for Vålerenga under klubbturneringen i Hellas.

Carlsen er nå akkurat fire ratingpoeng foran Fabiano Caruana. Velger han å spille de to siste partiene onsdag og torsdag, må han plukke 1,5 av 2 mulige poeng for å beholde posisjonen som verdensener.

Caruana er nordmannens utfordrer i VM i London neste måned. Amerikaneren har i høst vært uhyggelig nær å ta over førsteplassen på verdensrankingen, men hittil har Carlsen klart å holde stand.

Spenning

Det var knyttet stor spenning til tirsdagens gigantduell. Mamedyarov er den siste spilleren som har slått Carlsen i klassisk sjakk. Det gjorde aserbadjaneren i Biel-turneringen i slutten av juli. Mange lurte derfor på om Mamedyarov, som hadde fordel av hvite brikker, kunne vinne igjen og samtidig gjøre Caruana til ny verdensener.

Carlsen nektet å la det skje. Som så ofte før er han i storform når han møter rivaler i den ypperste verdenseliten.

– Magnus presterer best mot de beste, men er ikke like effektiv mot de svakere spillerne, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae til NTB i forkant av tirsdagens parti.

Velger selv

Det er ikke avgjort om Carlsen er med i sluttspurten i europacupen. Vålerenga lar ham velge selv hvilke partier han spiller. Før helgen sto 27-åringen over åpningsrunden.

– Vi respekterer ønskene til Magnus. Han er spillesugen, men vi lar det være opp til ham selv når han spiller, sa Vålerengas lagleder Dag Danielsen til NTB etter mandagens partier.

Ifølge Danielsen er ikke Carlsens rankingpress et tema i Vålerenga-leiren.

– Vi snakker ikke om det. Magnus gir uttrykk for at det er laget som er det viktigste.

Vålerenga henger med i medaljekampen i greske Halkidiki. Etter fire av seks partier står det 2-2 i kampen mot aserbajdsjanske Odlar Yurdu. Oslo-klubben har tirsdag spilt fire remis.

