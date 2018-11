Carlsen før VM-kampen: – Fortsetter jeg som i det siste vil jeg tape

Magnus Carlsen spøkte med journalistene og var i godt humør før fredagens første parti i årets sjakk-VM.

Torsdag møtte Carlsen og Fabiano Caruana pressen i London. Den regjerende mesteren så skjerpet ut inntil han begynte å snakke. De begynte Carlsen å spøke med journalistene.

På spørsmål om han tror sjakk gjøres kult gitt VM-duoens alder, svarte Carlsen:

– Personlig har jeg synes at sjakk er det kuleste i verden siden jeg var åtte år gammel, så jeg tror det alltid har vært sånn, sa Carlsen på pressekonferansen til latter fra salen.

På spørsmål om han føler seg annerledes denne gangen, svarte han:

– Du føler deg alltid litt annerledes, jeg er litt eldre, så jeg føler meg eldre, og det er et litt kaldere sted, så jeg føler meg litt kaldere. Bortsett fra det er det mye det samme, mye forventninger og engasjement for å få dette i gang. Jeg vet at jeg møter en formidabel motstander, men jeg skal gjøre mitt beste for å vinne igjen, sa han.

Humørfylt

Han ble også spurt om han har jobbet med å kontrollere følelsene sine.

– Spørsmålet ditt er veldig opprørende for meg, svarte han og lo.

– Jeg tror jeg er litt roligere enn jeg var, men spørsmålet gjenstår å se om jeg spiller bedre, men jeg er sikker på at jeg er kapabel til å spille en (kamp) til. Sannsynligvis har jeg vært apatisk noen ganger, så jeg trenger å finne en middelvei, sa han.

På spørsmål om han ser på seg som en favoritt eller en underdog svarte Carlsen:

– Det er en stund siden jeg så på meg selv som en underdog. For å være ærlig, hvis du har vært ranket som verdensener sju år på rad og vunnet VM tre ganger på rad, og du ser på deg selv som en underdog, er det noe veldig galt med psyken din, sa Carlsen.

– Jeg vet at hvis jeg fortsetter å spille som jeg har gjort i det siste, vil jeg sannsynligvis ikke vinne, så jeg må steppe opp, men jeg har god selvtillit til å gjøre nettopp det, sa Carlsen.

Begge syntes å være i godt humør før fredagen.

– På brettet er sjakkspillere alene, men jeg er selvfølgelig stolt av å være amerikansk, svarte verdenstoeren på spørsmål om han føler at han spiller for USA og ikke bare seg selv.

Fra salen kom også spørsmål om de har kvinnelig støtte til kampen.

– Jeg tror ikke det. Kvinner hater meg, jeg jager dem bort, tullet Carlsen.

Jevnt

Det forventes et jevnt oppgjør mellom de to. Carlsen går til kampen som nummer én på FIDEs siste ranking. Tre poeng bak ligger Caruana, som har vist god form i hele år.

De to har møttes 33 ganger i klassisk sjakk, og Carlsen har vunnet ti og tapt fem av kampene. De fem tapene for amerikaneren har vært veldig klare, og nordmannen har følt seg utspilt.

VM-kampen går over 12 partier og varer til 28. november. Førstemann til 6,5 poeng vinner.

(©NTB)

