Carlsen knuste Aronian på veien mot finale

Magnus Carlsen er klar for finale i Clutch Chess International-turneringen i sjakk. Verdensmesteren hadde full kontroll i semifinalen mot Levon Aronian.

Carlsen ledet 6-2 foran fredagens avsluttende partier, og der var nordmannen aldri i nærheten av å slippe sin armenske motstander inn i kampen om finalebilletten.

29-åringen var riktignok på defensiven i det første partiet, men slo tilbake og snudde til en overbevisende seier. Parti nummer to fikk samme utfall, og med 8-2-ledelse hadde Carlsen i realiteten finalebilletten i lomma.

Det tredje og fjerde partiet endte i remis, før verdensmesteren avgjorde duellen mot Aronian i det første av to avsluttende «clutch»-partier. Det endte også i remis, og dermed kan ikke Carlsen innhentes når spillerne har ett parti igjen å spille.

Nordmannen leder 10,5 mot 4,5 poeng. Det skal partiet skal uansett spilles i og med at det ligger 3.000 dollar i potten til en eventuell vinner.

I den andre semifinalen gjennomførte Fabiano Caruana en formidabel snuoperasjon mot Wesley So. So ledet i likhet med Carlsen duellen 6-2 etter første dag, men fredag gikk det meste på tverke for amerikaneren.

Caruana spilte på sin side meget godt og utnyttet feilene So begikk. Til slutt endte kampen 9,5-8,5 i Caruana favør. Han er dermed klar for finale mot Carlsen.

– Jeg hadde bare én tanke i dag, og det var at jeg ikke hadde noe å tape. Sjansene for å slå tilbake var små, men presset lå på ham, sa amerikaneren etter snuoperasjonen.

Finalen spilles lørdag og søndag.

