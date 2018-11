Carlsen må ut i VM-omspill etter overraskende remis: – Jeg har gode sjanser

Magnus Carlsen og Fabiano Caruana spilte remis for 12. gang, selv om Carlsen hadde et overtak. De sørget for at VM-kampen i sjakk gikk til omspill mandag.

For første gang i VM-historien endte alle partiene med remis. Det betyr at den utrolig jevne kampen må avgjøres med hurtig- og lynsjakk i den engelske hovedstaden onsdag. På pressekonferansen etter oppgjøret trakk Carlsen hvit i første hurtigsjakkparti.

– Jeg synes jeg har gode sjanser, åpenbart. Men jeg vet ikke hva som vil skje. Før i dag tenkte jeg at det å få et omspill var et godt resultat, så jeg mener det fortsatt, sa Carlsen på pressekonferansen.

Mandagens parti var over etter bare 31 trekk. Selv om Carlsen hadde en fordel, så valgte han å tilby remis.

– Jeg så ikke noen mulighet for å spille for seier uten ta en risiko, og jeg ville ikke ta risiko, sa Carlsen.

Overrasket

Caruana innrømmet at han ble litt overrasket over tilbudet.

– Jeg er lettet. Det var veldig nærme. Når man føler at man er nærme tap, eller i en farlig posisjon, så er det klart at jeg synes det er bra at det ble remis, sa Caruana.

Det var Caruana som hadde fordelen av hvite brikker i det 12. og siste partiet i London. Amerikaneren hadde presset Carlsen med hvit i de foregående partiene, og gikk for seier igjen.

Men det var Carlsen som imponerte ekspertene i åpningen. Han kjørte siciliansk forsvar, men spritet det opp med et hestetrekk som ikke var gjort før. Det førte til at Caruana måtte en tur i tenkeboksen.

Tilbød remis

Før det var gått 15 trekk tilbød Carlsen remis etter trekkgjentakelse, men Caruana ville ikke være med på det.

Ekspertene likte Carlsens stilling i midtspillet, og etter hvert holdt han oppe presset, samtidig som Caruana brukte lang tid på å tenke.

Likevel klarte ikke Carlsen å benytte seg av fordelen han opparbeidet seg.

I omspillet er Carlsen favoritt, er ekspertene enige om. Carlsen har vunnet ni av ni omspill han har vært i siden 2007. Dessuten ble han også verdensmester for tredje gang i lynsjakk i 2017.

– Når det kommer til sjakk er Magnus favoritt uansett hva, har Norges nest beste sjakkspiller, Jon Ludvig Hammer, uttalt til NTB. Han er VG-ekspert under VM.

Remis-rekord

Underveis i VM har duoen satt rekord i antall remiser. Ekspertene mener det aldri har vært jevnere mellom regjerende verdensmester og utfordrer.

– Det har aldri vært jevnere enn dette i et VM, og det er også helt jevnt mellom dem på rankingen. Det er det vi ser resultatet av, har NRK-ekspert Torstein Bae sagt til NTB.

Carlsen kom til London som regjerende mester. Nordmannen har vært verdensmester de fem siste årene. Han slo Vishy Anand i 2013 og 2014, mens Sergej Karjakin ble slått etter omspill i 2016.

Kampen i London er Caruanas første VM i klassisk sjakk.

