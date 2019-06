Carlsen måtte nøye seg med remis

Magnus Carlsen (28) så ut til å kunne male Vishy Anand i stykker, men måtte til slutt ta til takke med remis i Grand Chess Tour-turneringen i Zagreb torsdag.

Remis mot inderen Viswanathan Anand betyr at Karlsen er uten tap i 70 langsjakkpartier på rad. Det er blitt 331 dager uten tap.

Sjakkpila viste en bondes overvekt til Carlsen i hvitt etter 27 trekk, og den viste nærmere to bønder i overvekt inn mot 48. trekk. Carlsen brukte nærmere 25 minutter på det 48. trekket og begynte å få litt dårlig tid. Uansett klarte han ikke helt å utbytte fordelen som datamaskinene viste at han hadde, og etter 78 trekk endte det med remis.

Svært lenge så det ut til at Carlsen ville vinne slik han har gjort utallige ganger før, men denne gangen førte ikke utmattelsestaktikken fram. Anand viste fram at det ikke er tilfeldig at han også var verdensmester i sin tid.

Magnus Carlsen åpnet Grand Tour-turneringen i Zagreb med seier over Anish Giri med svarte brikker onsdag. Den kampen var over etter bare 23 trekk.

Carlsen virket helt uanfektet av de siste dagers hendelser og oppstyr og spilte god sjakk mot både Anish Giri og Anand.

Det er totalt elleve runder som skal spilles i Zagreb, og det er lenge igjen.

I runde 3. fredag skal verdensener Carlsen opp mot verdenstoer Fabiano Caruana. De har spilt remis i de siste 15 langsjakkpartiene dem imellom.

Carlsen er på delt 2.-plass sammen med Wesley So etter to runder med 1,5 poeng.

Russeren Ian Nepomnijasjtsji er i tet med full pott og to poeng etter runder.

