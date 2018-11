Carlsen måtte redde VM-remis i dramatisk parti

Magnus Carlsen jaktet 2018-utgaven av sjakk-VMs første helpoeng, men klarte ikke knekke Fabiano Caruana i et kvalitetsmessig sterkt tiende parti torsdag.

Den norske verdensmestern var ikke fornøyd etter tirsdagens niende remis, hvor han var tydelig på at partiet var det nærmeste han hadde vært seier siden parti én.

Torsdag var Carlsen offensiv igjen, til tross for at det var Caruana som hadde hvite brikker. Men det lyktes ikke verdensmesteren å skvise ut en seier med svart da begge spillerne stadig fant det beste trekket for å utligne den andre. I stedet måtte han til slutt redde et halvpoeng.

– Jeg spilte ikke som en som hadde spilt mange VM-kamper før, sa Carlsen til NRK etter partiet og var ikke fornøyd med eget spill.

Reddet seg inn

Caruana hadde også et overtak i avslutningen, men Carlsen kontrollerte inn remis.

– Det var helt klart altfor komplisert og altfor mye på spill. Hele partiet er preget av nerver. Fra hans side også, fortsatte nordmannen.

– Jeg følte jeg hadde lovende angrep, men det var sikkert veldig mange forbedringer for begge. Og så holdt jeg på å tape til slutt, men det gjorde jeg heldigvis ikke. For en dag, la han til.

Dermed er det fortsatt dødt løp mellom VM-duellantene når to partier gjenstår. Fredag venter en hviledag.

– Det blir veldig viktig. Det var en blytung dag i dag. Jeg må gjøre det bedre neste parti, sa Carlsen.

– Umenneskelig

Det ble siciliansk åpning på torsdagens parti. Caruana så ut til å overraske Carlsen med et tidlig bondetrekk, i en åpning som utspilte seg helt likt som et tidligere parti, men Carlsen klarte å sende amerikaneren i tenkeboksen da han gikk for angrep på høyrefløyen.

Nordmannen måtte også selv bruke lang tid på å tenke ut sine angrep, og før verdensmesterens 21. trekk hadde han en halvtime mindre på klokka enn sin motstander. Det 21. trekket ble også en snakkis, da det ble kalt «umenneskelig» å finne av ekspertene. Caruana klarte likevel å svare med det beste trekket.

Datamaskinene likte ikke Carlsens 23. trekk, men Caruana våget ikke slå en bonde som Carlsen lot stå ubeskyttet. I stedet gikk han i forsvar.

Carlsen fikk alvorlig tidsnød før første tidskontroll, men kom seg unna uten å gjøre store feil.

Spillerne fortsatte å spille på sitt beste, og sjakkekspertene uttrykte gang på gang begeistring over at duoen hele veien fant uhyre gode trekk.

Går mot omspill

Caruana hadde initiativet i avslutningen, men klarte ikke sikre seieren.

– Det var den mest kompliserte partiet i kampen. Jeg så at jeg hadde en fordel, men jeg klarte ikke bruke den, sa Caruana til NRK.

Med kun to partier igjen av de opprinnelige 12 av VM-kampen i London skal Carlsen og Caruana ha hvite brikker hver sin gang.

Dersom det er poenglikhet etter det avsluttende partiet kommende mandag, må det omspill i hurtigsjakk til for å skille VM-duellantene.

I et slikt scenario mener mange at Carlsen har en liten fordel.

Et eventuelt omspill avvikles onsdag 28. november.

