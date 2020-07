Carlsen med full pott i Legends of Chess etter tredje strake seier

Magnus Carlsen vant over Peter Leko i Legends of Chess torsdag og står med full poengpott etter tre dager. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Magnus Carlsen ble for sterk for Peter Leko torsdag. Nordmannen avgjorde oppgjøret i siste parti og tok ytterligere tre poeng i Legends of Chess.

Akkurat som onsdag ble det remis i de tre første hurtigsjakkpartiene, men Carlsen vant det fjerde mot den 40-årige ungareren. Partiet sto tilsynelatende og vippet en god stund, men i løpet av noen få trekk skaffet verdensmesteren seg en vinnende stilling. Leko forsvarte seg iherdig, men etter 52 trekk var seieren i havn for Carlsen. Etter tre runder er det han og Peter Svidler som har full poengpott. Leko åpnet første parti sterkt med hvite brikker og skaffet seg tidlig et visst overtak, men han maktet ikke å skape virkelig trøbbel for Carlsen. Ungareren hadde lenge mye bedre tid enn Carlsen, men kastet bort hele fire minutter etter 19 trekk. Nordmannen forsvarte seg godt, og etter 44 trekk ble det remis. I det neste partiet skapte Leko trøbbel for Carlsen også med svarte brikker. Han hadde en stund en lovende stilling, men Carlsen fant de rette mottrekkene og utlignet stillingen. Etter 41 trekk ble det remis. Også i det tredje partiet var det Leko som var på offensiven, og en stund hadde han et overtak som var så klart at Chess24-ekspertene mente at han kom til å vinne. Carlsen sto mot igjen, og etter 41 trekk endte også det partiet med remis. Ungarske Peter Leko ble utnevnt til stormester allerede som 14-åring i 1994. Legends of Chess innledes med grunnspill der alle møter alle i løpet av ni dager. Hver duell består av fire hurtigsjakkpartier og eventuell avgjørelse i armageddon. De fire beste tar seg til semifinaler. Både i semifinaler og finale spilles det best av tre kamper. Vinneren får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour i august. Carlsen og Daniil Dubov er allerede klare. (©NTB)

