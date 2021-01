Carlsen med nok en remis i Nederland

Magnus Carlsen måtte vinne mot Alexander Donchenko for å beholde tabelltoppen i sjakkturneringen i Wijk aan Zee. Men han klarte ikke å overliste tyskeren.

Etter tre remis på de siste tre partiene i Wijk aan Zee-turneringen spilte Carlsen spilte med hvite brikker mot Donchenko.

Før partiet uttrykte Carlsen stor tro på seg selv.

– Jeg har spilt mot ham før i EM for klubblag for et par år siden. Det er generelt en jeg burde ha god sjanse til å slå, sa den norske verdensmesteren.

Ikke ulikt kampen mot Carlsens norske kollega Aryan Tari, ble Carlsens utfordring å finne veien gjennom et meget solid forsvar. Han var tålmodig og forbedret sakte, men sikkert posisjonen sin. Donchenko sto lenge godt, men Carlsen svekket stillingen hans mot slutten, og tyskeren brukte mer og mer tid på hvert trekk.

Etter at begge klarte tidsfristen (40 trekk på 100 minutter) fortsatte Carlsen det hurtige spillet, og etter det 53. trekket hadde han 38 minutter igjen klokka mot Donchenkos 8. Men tyskeren forsvarte seg godt, og partiet endte i remis.

Carlsen faller med det ned på delt 2.-plass i turneringen etter 5 av 13 runder.

Tari-miss

Aryan Tari sto til klart tap etter tre timers spill med svarte brikker mot spanske David Antón Guijarro. Men Tari forsvarte seg med nebb og klør, og etter litt over fem timers spill gjorde Guijarro en kjempefeil som bød på store vinnersjanser for Tari.

Nordmannen fant imidlertid ikke det riktige trekket, og partiet endte med remis. Etterpå fikk Tari vite at han sto til seier rett før partiet var over.

[if !supportLists]– Det var en katastrofeåpning, så jeg er veldig glad for å ha overlevd. Jeg var under press hele partiet og sto til tap. Men jeg forsvarte meg bra og klarte å svindle det til meg rett før trekk 40 (tidsfristen), sa han til TV 2.

Tari ligger på delt 10.-plass etter ett tap og fire remiser så langt.

Wijk aan Zee-turneringen varer til 31. januar, og vinneren tar med seg 1,5 millioner kroner i premiepenger. Magnus Carlsen deltar for 17. gang og jakter sin åttende seier i turneringen.

(©NTB)

Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her