Carlsen med pangstart i prestisjetung turnering

Magnus Carlsen åpnet Wijk aan Zee-turneringen på best mulig måte. Lørdag vant han med hvite brikker mot Alireza Firouzja.

Konkurransen er den første for Carlsen over et fysisk brett siden Norway Chess i høst. I tillegg er det den eneste som er planlagt i 2021.

Carlsen tok en sjanse og vant på åpningsdagen i Wijk aan Zee i Nederland. Firouzja måtte til slutt gi opp etter flere gode trekk fra den norske verdensmesteren.

– Det var egentlig en typisk førsterunde-dag. Jeg tenkte for mye og tok for store sjanser. Heldigvis ble han litt som i Stavanger, og ble fryktelig nervøs. Det ble det som reddet meg, sa Carlsen til TV 2.

Han sikter til Norway Chess-avslutningen, der iranske Firouzja gjorde en uforståelig feil i sluttspillet.

– Det var en av grunnene til at jeg valgte å gamble litt tidligere, men jeg hadde ikke tenkt å gå så langt. Jeg tok altfor stor risiko, forklarte 30-åringen og la til:

– Man skal helst sitte med risiko med mye å vinne, men her følte jeg at jeg tok masse risiko. Fortsatt med en del å vinne, men det regnestykket går nok ikke opp.

Søndag spiller Carlsen med svarte brikker mot David Antón.

Fabiano Caruana er regjerende mester i den prestisjetunge turneringen.

