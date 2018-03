Carlsen mistet seieren mot Caruana

Magnus Carlsen var på vei mot seier mot sin kommende VM-utfordrer Fabiano Caruana, men måtte nøye seg med remis i storturneringen i Karlsruhe.

Den norske verdensmesteren spilte seg til et klart overtak mot amerikaneren, men greide ikke å omsette det i seier. I stedet endte det med remis etter 59 trekk i et parti som varte over fem og en halv time.

– Det er den samme regla man lærer som barn om at man ikke skal spille for raskt i de kritiske øyeblikkene, sa Carlsen ifølge mattogpatt.no.

– Jeg prøvde å spillekampsjakk fordi jeg trodde det ville være en god sjanse til å slå ham. Jeg kom veldig nær, men tårnsluttspill er vanskelig.

Caruana kom til turneringen nesten rett fra seieren i kandidatturneringen i Berlin, der han skaffet seg retten til å møte Carlsen i VM-duell i London i november.

Det var fjerde gang de to møttes i første runde i en stor sjakkturnering. Det samme skjedde i St. Louis, London og Wijk an Zee.

Søndag spiller Carlsen med hvite brikker mot kinesiske Hou Yifan.

