Carlsen møter Caruana i kvartfinale, Vachier-Lagrave ute etter kollaps

Magnus Carlsen møter Fabiano Caruana i kvartfinalen i Chess Masters-turneringen i onlinesjakk. Maxime Vachier-Lagrave ble utslått etter en spektakulær kollaps.

Carlsen vant sin gruppe i hurtigsjakkturneringen, mens den andre ble avgjort tirsdag. Vachier-Lagrave ledet gruppen etter å ha gått ubeseiret gjennom søndagens partier. Tirsdag innledet han med remis mot sterke Anish Giri, men så tapte han fire partier på rad og endte helt sist.

Giri vant gruppen etter sterkt spill. Med tre seirer og sju remis over to dager er han ubeseiret i turneringen.

– Gratulerer, og ser deg i finalen, sa Carlsen til Giri i Chess24-sendingen.

Caruana tapte to partier søndag og ett tirsdag, men takket være tre seirer knep han fjerdeplassen i gruppe B og møter Carlsen i best av tre kamper i kvartfinalen. Hver kamp består av fire hurtigsjakkpartier. Etter at det er hviledag onsdag avgjøres kvartfinalene i tiden torsdag til mandag.

De fire spillerne som måtte takke for seg etter gruppespillet er Daniil Dubov og Pentala Harikrishna (gruppe A), Teimur Radjabov og Vachier-Lagrave (gruppe B).

