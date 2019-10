Carlsen nær 100-barrieren: – Bare flaks og stayerevne reddet meg

Sjakkstjernen Magnus Carlsen innrømmer at han var svært nær å rote seg bort og tape for første gang på lenge i Isle of Man-turneringen.

Mandag tangerte Carlsen Mikhail Tal og hans 95 partier uten tap på toppnivå i langsjakk. Nordmannen tok ytterligere et steg mot en tangering av Ding Lirens internasjonalt anerkjente rekord på 100 strake partier uten nederlag. Kineseren klarte dette i perioden august 2017 og november 2018. – Det er klart jeg tenker på statistikken, men ut ifra hvordan jeg spilte, så det ikke ut som jeg brydde meg om den, sa Carlsen til chess.com etter seieren mot indiske Surya Shektar Ganguly mandag. Carlsen spilte med hvite brikker. Det anses å være en fordel. Søndag så Carlsen ut til å ha tapt mot Vladislav Kovalev, men han slo tilbake og reddet remis på det flere sjakknettsteder kalte «mirakuløst vis». – Jeg var helt borte i det partiet. Bare flaks og stayerevne reddet meg da, sa Carlsen. Hans hittil siste nederlag skriver seg fra 31. juli i fjor. Det kom mot aserbajdsjaneren Sjakhrijar Mamedjarov. Runde fem på Isle of Man spilles tirsdag. Onsdag er det hviledag. (©NTB)