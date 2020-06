Carlsen overbeviste og suste til kvartfinale: – Det var helt passe

Magnus Carlsen løftet kvaliteten på eget spill og er kvalifisert for kvartfinale i Chess Masters. Turneringen inngår i hans egen Magnus Carlsen Chess Tour.

Kvartfinaleplassen var klar allerede i forkant av mandagens avsluttende parti i det innledende gruppespillet mot russeren Vladislav Artemjev. Der lå imidlertid gruppeseieren i potten.

Med hvite brikker skaffet Carlsen seg raskt et overtak i stillingen mot Artemjev, og deretter lot han aldri russeren få sjansen til å komme på offensiven. Samtidig maktet ikke Carlsen selv å sette inn noe avgjørende angrep, og dermed ble det remis.

Det betyr at den norske verdensmesteren endte det innledende gruppespillet på seks poeng. Det var like mange som Artemjev og holder lenge til avansement til utslagsrundene. Gruppeseieren endte også hos Carlsen som følge av at han tok flere poeng enn Artemjev mot spillerne er kvartfinaleklare.

– Det var litt overraskende å vinne gruppen, sa Carlsen til TV 2 etter mandagens partier.

Han var fornøyd med å heve eget spill etter lørdagens innledning. Da var ikke verdensmesteren spesielt tilfreds.

– Jeg synes det var helt passe i dag også, men det var i hvert fall bedre, sa Carlsen.

Ved siden av nordmannen og Artemjev er også amerikanske Hikaru Nakamura og russiske Aleksandr Grisjtsjuk klare for kvartfinale.

Gnistrende sjakk

Carlsen innledet mandagens økt med seier mot Nakamura. Deretter fikk han litt hodebry mot både indiske Pentala Harikrishna og Grisjtsjuk. Begge partiene endte til slutt med remis.

I partiet mot Grisjtsjuk ble Carlsen overrasket av en uventet åpningsvri fra russeren. Det satte den norske verdensmesteren på prøve, men Carlsen reddet seg inn til et halvpoeng.

I det fjerde partiet viste så 29-åringen fra Lommedalen gnistrende sjakk. Det ga en overbevisende seier mot Daniil Dubov, før avslutningen ga remis mot Artemjev.

Carlsen kom til mandagens partier med 2,5 av fem mulige poeng etter lørdagens innledning. Der slo han Harikrishna, mens det ble tap for Dubov. Partiene mot Nakamura, Grisjtsjuk og Artemjev endte alle i remis.

Kvartfinale neste

Chess Masters inngår i Magnus Carlsen Chess Tour. Det gjennomføres innledende gruppespill i to grupper à seks spillere, der alle møtes innbyrdes to ganger. Spillformen er hurtigsjakk.

Carlsens gruppe er nå ferdige med sine partier.

Tirsdag skal de seks spillerne i gruppe B i aksjon for å avgjøre hvem av dem som går til kvartfinale. Maxime Vachier-Lagrave og Anish Giri leder an etter første dag.

Chess Masters er den tredje turneringen i Magnus Carlsens sommerturné.

Kvartfinalene innledes torsdag. Hvem Carlsen møter der, er ikke klart. Nordmannen vet samtidig hvem han helst vil unngå.

– Jeg synes Caruana og Ding er de sterkeste spillerne, så en annen enn dem hadde vært hyggelig. Men det gjør ikke så mye, sa han mandag.

